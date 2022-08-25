Путин подписал указ об увеличении числа военнослужащих в армии России

Президент России Владимир Путин подписал приказ об увеличении штатной численности российской армии на 137 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

На официальном интернет-портале правовой информации РФ говорится, что теперь общая численность ВС России составит 1 млн 150 тыс. 628 человек.

Указ вступит в силу 1 января 2023 года.

С начала 2018 года численность Вооруженных сил России составляет 1 млн 902 тыс. 758 человек, в том числе непосредственно 1 млн 013 тыс. 628 военнослужащих.

Как пишет "Коммерсантъ", численность военнослужащих в Вооруженных силах СССР на конец 1991 года составляла 3,7-3,8 млн человек (без гражданского персонала). В 1992 году президент России Борис Ельцин подписал указ "О создании Вооруженных сил Российской Федерации", предполагающий сокращение численности армии. По разным оценкам, на тот момент в России было 2,5-2,8 млн штатных военных.

К 1994 году численность военнослужащих в России уменьшилась до 2,1 млн, к 1996 году — до 1,7 млн (на 40% по сравнению с 1992 годом). С 1996 года штатная численность военнослужащих армии и других войск устанавливается указами президента. Всего с 1997 года было опубликовано восемь таких указов. Новый, августовский, указ стал девятым.