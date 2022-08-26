Анна Данилина вышла в полуфинал турнира WTA 250 Cleveland
Казахстанско-сербская пара, которая имеет четвертый номер посева, в четвертьфинале турнира переиграла Мию Като (Япония) и Алдилу Сутиади (Индонезия).
Матч сложился непростым, и победительницам пришлось использовать все три сета – 6:2, 6:7, 10:7.
За путевку в финал Анну и Александру ждут лидеры мирового парного разряда – чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синиакова.
К сожалению, огорчили своих болельщиков казахстанцы Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко, которые в эти дни принимали участие в квалификации US Open-2022. Оба теннисиста проиграли своим оппонентам в полуфинале.
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