Елене Рыбакина попала в сложную сетку на US Open-2022

В Нью-Йорке прошла жеребьевка последнего Гранд Слэма сезона — Открытого чемпионата США по теннису, в мужском и женском одиночном разрядах, сообщает Zakon.kz.

В женской программе, чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина на старте турнира сыграет с победителем отборочного раунда. В случае удачного исхода с "квалифаем", возможно, далее она встретится со знаменитой американкой Винус Уильямс.

При хорошем раскладе, одним из потенциальных соперников Елены в третьем круге может стать шестая ракетка мира — Арина Соболенко из Беларуси. Сама казахстанка на US Open-2022 получила 25-ый номер посева.

Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в первом круге померится силами с американкой Амандой Анисимовой, занимающей в рейтинге WTA 24-ю позицию.

Фото: ktf.kz

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик начнет свой турнирный путь матчем с 71-й ракеткой мира Уго Гастоном из Франции. Если казахстанцу, который отдыхал от турниров почти полмесяца, повезет пройти молодого француза, то во втором круге его будет ждать победитель поединка Пабло Каррено Буста (Испания) — Доминик Тим (Австрия).

Фото: ktf.kz

На соревнования парного разряда Открытого чемпионата США заявились Анна Данилина, Андрей Голубев и Александр Недовесов. Жеребьевка этих состязаний пройдет позже.

Старт основной сетки US Open назначен на 29 августа, турнир продлится до 10 сентября.

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