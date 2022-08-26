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Токаев сократил штатную численность Нацбанка

сокращение штатной численности Нацбанка Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 17 августа 2022 года, которым внес изменения в Положение и структуры Национального Банка РК, сообщает Zakon.kz.
Утвердить общую штатную численность Национального Банка Республики Казахстан, включающую центральный аппарат, его филиалы и представительства, в количестве 2161 единицы, - говорится в документе.

Ранее штатная численность финрегулятора и его филиалов составляла 2587 единиц.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Лариса Черненко
Нацбанк РК Казахстан
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