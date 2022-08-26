Продавать топливо через Ashyq предложили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Разработчик приложения Ashyq Виталий Пустовойтенко сообщил, что у него есть решение по учету отпуска топлива на АЗС с учетом лимитов, передает Zakon.kz.

По его словам, приложение Ashyq OIL можно внедрить за 7-14 дней. Все реализовано на базе мобильного приложения по аналогии с Ashyq – инфраструктура электронного правительства позволяет все это сделать. Виталий Пустовойтенко Какие механизмы защиты будет иметь Ashyq Oil отпуск только для владельцев авто/водителей;

фиксация непосредственно посещения АЗС;

исключение отпуска на водительские удостоверения;

исключение подделок, "фейковых " посещений АЗС. Приложение исключит возможность продажи топлива сверх лимитов в одни руки. Появится обратная связь от населения. Также будут фиксироваться нарушения. Читайте также Более 60 млн тенге заработали монополисты при реализации сжиженного газа в Мангистау Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане Токаев сократил штатную численность Нацбанка

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