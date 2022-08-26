Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Продавать топливо через Ashyq предложили в Казахстане

Продавать топливо через Ashyq предложили в Казахстане Фото: Zakon.kz
Разработчик приложения Ashyq Виталий Пустовойтенко сообщил, что у него есть решение по учету отпуска топлива на АЗС с учетом лимитов, передает Zakon.kz.

По его словам, приложение Ashyq OIL можно внедрить за 7-14 дней.

Все реализовано на базе мобильного приложения по аналогии с Ashyq – инфраструктура электронного правительства позволяет все это сделать. Виталий Пустовойтенко

Какие механизмы защиты будет иметь Ashyq Oil

  • отпуск только для владельцев авто/водителей;

  • фиксация непосредственно посещения АЗС;

  • исключение отпуска на водительские удостоверения;

  • исключение подделок, "фейковых " посещений АЗС.

Приложение исключит возможность продажи топлива сверх лимитов в одни руки. Появится обратная связь от населения. Также будут фиксироваться нарушения.

Читайте также

Более 60 млн тенге заработали монополисты при реализации сжиженного газа в Мангистау

Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане

Токаев сократил штатную численность Нацбанка

Анастасия Стативкина
Ashyq Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
торги на бирже
Курс доллара вырос на торгах
Арыстанбеку Мухамедиулы продлили арест
Озвучены новые подробности о деле Арыстанбека Мухамедиулы
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев сократил штатную численность Нацбанка
Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане
Полицейский убедил пенсионерку не переводить деньги
Была зомбирована – полицейский в Караганде убедил пенсионерку не переводить деньги
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления