Продавать топливо через Ashyq предложили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Разработчик приложения Ashyq Виталий Пустовойтенко сообщил, что у него есть решение по учету отпуска топлива на АЗС с учетом лимитов, передает Zakon.kz.
По его словам, приложение Ashyq OIL можно внедрить за 7-14 дней.
Все реализовано на базе мобильного приложения по аналогии с Ashyq – инфраструктура электронного правительства позволяет все это сделать. Виталий Пустовойтенко
Какие механизмы защиты будет иметь Ashyq Oil
отпуск только для владельцев авто/водителей;
фиксация непосредственно посещения АЗС;
исключение отпуска на водительские удостоверения;
исключение подделок, "фейковых " посещений АЗС.
Приложение исключит возможность продажи топлива сверх лимитов в одни руки. Появится обратная связь от населения. Также будут фиксироваться нарушения.
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