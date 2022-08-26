Анна Данилина досрочно вышла в финал турнира WTA 250
Как уже ранее писали, утром 26-го августа Анна Данилина пробилась в полуфинал американского турнира. Спустя немного времени официальный сайт турнира объявил, что будущие соперницы казахстанки по стадии 1/2 финала отказались от игры. В качестве противников числилась одна из сильнейших пар мира – представители Чехии Барбора Крейчекова и Катерина Синиякова.
Анне Данилиной продвигаться по турнирной сетке данных парных состязаний помогает теннисистка из Сербии Александра Крунич.
Теперь дуэт Данилина-Крунич в финале ждет победителя встречи С. Аояма (Япония)/Х. Чан (Тайпей) и Н. Меличар-Мартинез (США)/Э. Перес (Австралия).
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