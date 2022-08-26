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Девочка "утонула" в школьной форме, выданной районным акиматом в Жетысуской области

Девочка "утонула" в школьной форме, выданной районным акиматом в Жетысуской области Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео, на котором женщина показывает на девочке школьную форму, выданную отделом образования Кербулакского района. На кадрах видно, что размер формы оказался велик для девочки, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram-паблике saryozek_insta.

Корреспонденту Zakon.kz в Управлении образования Жетысуской области объяснили, почему так произошло.

Ученица села Нурым Кербулакского района не числилась в списке учащихся, получающих помощь за счет фонда всеобуча. Однако родительница обратилась за помощью в школу. По просьбе матери ученице была предоставлена школьная форма от спонсоров. Родитель с ребенком были приглашены на примерку, во время которой и было снято данное видео.Пресс-служба Управления образования Жетысуской области

В ведомстве заверили, что школьная форма была заменена, а директору школы сделано предупреждение.

В соответствии с принятыми изменениями регионы должны оказывать помощь не вещами, а перечислением денежных средств на карт-счета родителей для самостоятельного приобретения. Данное решение было принято во избежание подобных случаев. Контроль за надлежащим исполнением осуществляют местные исполнительные органы, – напомнили в пресс-службе областного управления образования.

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Область Жетісу
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