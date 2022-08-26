Диетолог поделился формулой идеального бизнес-ланча

Фото: pixabay

Классический обед состоит из первого, второго блюд и компота. Однако такое сочетание можно немного подкорректировать. Прежде всего идеальный ланч должен состоять из нескольких блюд, богатых овощами и белками, передает Zakon.kz.

Важно, чтобы первое представляло собой нежирный суп, богатый овощами. Может быть какое-то небольшое количество мяса и незначительное количество жиров. Второе должно быть представлено в идеале блюдами из белка – нежирные курица или индейка. Плюс нужен овощной гарнир. И, конечно, напиток. Если человек вес не снижает, можно добавить ко второму крупу. Диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев Диетолог отметил, что далеко не все бизнес-ланчи вписываются в идеальную формулу и могут навредить человеку, пишет Ura.ru. Часто производители хитрят. Стараются максимально удешевить свою продукцию. Если цена у него низкая, то это может сказаться на качестве продуктов. Там будет больше жиров, чем белков, добавлены какие-то усилители вкуса или избыточное количество соли. Для здорового человека это не так опасно. Но если он питается так постоянно, либо имеет проблемы с сердцем, почками или избыточный вес, то такая ситуация может ухудшаться. В принципе, если нет проблем с весом, они могут появиться. Евгений Арзамасцев Отдельно эксперт выделил категорию напитков. Даже в морс и компот добавляют много сахара. Это вкусно, но вредно. Их нежелательно пить людям, которые работают в офисе и имеют гиподинамическую работу, то есть без нагрузок. Это будет приводить к нарушению углеводного обмена в дальнейшем. Евгений Арзамасцев Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. Читайте также Казахстан вошел в Топ-10 стран с самой высокой смертностью из-за неправильного питания Диетолог предостерег от частого употребления кукурузы Могут ли иностранцы с ВНЖ в Казахстане получить медпомощь по ОСМС

Следите за новостями zakon.kz в: