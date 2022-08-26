Двух лебедей спасли в Костанайской области

В Костанайской области сотрудники АО "Качары Руда" провели спасательную операцию пары лебедей, сообщает Zakon.kz.

Предполагается, что птицы потеряли ориентир и вместо того, чтобы приземлиться на водоем, очутились в Качарском карьере.

Сотрудники предприятия Юрий Конокпаев и Алексей Смирнов не растерялась и придумали, как освободить лебедей из каменного плена. Они доставили путешественников на машине к воде и отпустили на волю.