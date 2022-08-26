Здания судов "заминировали" в Алматы и Алматинской области
Фото: polisia.kz
Пресс-служба Департамента полиции региона сообщила, что предупредивший о заложенной бомбе мужчина выдвинул властям ультиматум, передает Zakon.kz.
Что именно требует нарушитель, не сообщается.
Мужчина прислал письмо на электронную почту районных и городского суда Алматы, а также областного суда Алматинской области и Специализированного межрайонного административного суда в Талдыкоргане с сообщением о заложенной бомбе. Мужчина, назвавший себя, выдвинул ультиматум властям, – говорится в сообщении.
Идет проверка.
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