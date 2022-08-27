Елена Рыбакина на старте US Open сыграет c 21-летней француженкой
Французская теннисистка, которая сейчас находится на 132-й позиции женского мирового рейтинга, пробивала себе дорогу в основную сетку через квалификацию. И обыграла там трех теннисисток, в числе которых и опытная японка Мисаки Дои.
Клара Бюрель была первым номером среди юниорок в 2018 году. Возможно, у Елены Рыбакиной не будет легкой прогулки на старте американского турнира. Матч Рыбакиной и Бюрель запланирован на 30 августа.
В случае победы над француженкой первая ракетка Казахстана встретится с победителем противостояния Элисон ван Уйтванк (Бельгия) и Винус Уильямс (США).
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