Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Елена Рыбакина на старте US Open сыграет c 21-летней француженкой

Теннис Старт US Open Фото: ktf.kz
Победительница Открытого чемпионата Англии, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина узнала имя своей соперницы по первому кругу US Open 2022. За выход во второй раунд одиночного разряда американского первенства она сыграет с представительницей Франции — Кларой Бюрель, сообщает Zakon.kz.

Французская теннисистка, которая сейчас находится на 132-й позиции женского мирового рейтинга, пробивала себе дорогу в основную сетку через квалификацию. И обыграла там трех теннисисток, в числе которых и опытная японка Мисаки Дои.

Клара Бюрель была первым номером среди юниорок в 2018 году. Возможно, у Елены Рыбакиной не будет легкой прогулки на старте американского турнира. Матч Рыбакиной и Бюрель запланирован на 30 августа.

В случае победы над француженкой первая ракетка Казахстана встретится с победителем противостояния Элисон ван Уйтванк (Бельгия) и Винус Уильямс (США).

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Жанибек Алимханулы официально признан чемпионом мира по боксу по версии WBO

Самуэле Баттистелла из "Астаны" занял 2-е место на седьмом этапе "Вуэльты"

Почему сорван дебют казахстанского нокаутера Армана Ашимова в UFC

Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Что построят на месте кинотеатра "Целинный" в Алматы
Можно ли дарить учителям цветы на 1 сентября
Можно ли учителям в Казахстане дарить цветы и подарки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления