Елена Рыбакина на старте US Open сыграет c 21-летней француженкой

Победительница Открытого чемпионата Англии, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина узнала имя своей соперницы по первому кругу US Open 2022. За выход во второй раунд одиночного разряда американского первенства она сыграет с представительницей Франции — Кларой Бюрель, сообщает Zakon.kz.

Французская теннисистка, которая сейчас находится на 132-й позиции женского мирового рейтинга, пробивала себе дорогу в основную сетку через квалификацию. И обыграла там трех теннисисток, в числе которых и опытная японка Мисаки Дои.

Клара Бюрель была первым номером среди юниорок в 2018 году. Возможно, у Елены Рыбакиной не будет легкой прогулки на старте американского турнира. Матч Рыбакиной и Бюрель запланирован на 30 августа.

В случае победы над француженкой первая ракетка Казахстана встретится с победителем противостояния Элисон ван Уйтванк (Бельгия) и Винус Уильямс (США).

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