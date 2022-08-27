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В сахарную отрасль Казахстана направят 495 млрд тенге

Казахстан сахар отрасль деньги инвестиции Фото: freepik
Вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек на заседании правительства рассказал, какие меры будут приняты для возрождения сахарной отрасли, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Тамабека, в стране существует потенциал успешного развития отрасли, но ввиду высокого износа технологического оборудования, закредитованности и отсутствия оборотных средств, демпинга цен, применяемого соседними странами, загрузка мощностей отечественных заводов остается на низком уровне.

Он напомнил, что принятые основными странами-экспортерами ограничительные меры на экспорт сахара привели к ажиотажу на внутреннем рынке.

На основании проведенного анализа посевных площадей, урожайности, необходимого объема сырья в привязке к имеющимся мощностям и планам по расширению сахарных заводов определены индикаторы отрасли до 2026 года, которые направлены на наращивание собственного производства. Необходимые площади с учетом севооборота для производства сахара в объеме 250 тыс. тонн, а также планируемые мероприятия по расширению посевных площадей согласованы с акиматами областей. Абулхаир Тамабек

Представитель МСХ добавил, что по поручению президента сегодня разработан Комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года.

Комплексным планом предусмотрено: увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, а также техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы, строительство нового инновационного завода. Абулхаир Тамабек

Вдобавок согласно ст. 411 Налогового кодекса РК до 1 января 2023 года предусмотрены налоговые льготы на производство свекловичного сахара снижением НДС до 70%. Комплексным планом предусматривается мероприятие по продлению срока действия преференции, а также дополнение перечня тростниковым сахаром.

Кроме того, будут проработаны вопросы введения минимального уровня цен (МУЦ) на сахар, совершенствования механизма предоставления мер государственной поддержки, в том числе увеличение нормативов субсидирования при сдаче сахарной свеклы на переработку и нормативов субсидирования семеноводства с учетом роста цен на семена и гибриды. 

По словам вице-министра, в целом общий объем инвестиций на развитие сырьевой базы составит порядка 495 млрд тенге.

Необходимый объем субсидирования материально-технических ценностей составляет 168 млрд тенге, в том числе субсидии на пополнение основных и оборотных средств сахарных заводов – 39,3 млрд тенге. Реализация комплексного плана позволит в ближайшие  пять лет довести объемы производства сахара из отечественного сырья до 250 тыс. тонн ежегодно. При этом к 2026 году по сравнению с 2021 годом доля импорта снизится с 58% до 17%, обеспеченность за счет переработки отечественного сырья увеличится с 7 до 43%. Абулхаир Тамабек

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Оксана Скибан
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