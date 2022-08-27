Казахстанские НПЗ увеличили план переработки нефти – КМГ

План переработки нефти трех крупнейших НПЗ в 2022 году увеличен на 1 млн тонн, что выведет нефтяную промышленность РК на 17 млн тонн в год, то есть исторический максимум, сообщил в ходе рабочей поездки в ПНХЗ глава АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках рабочего визита на Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) обсудил ситуацию с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом (ДТ) и его отгрузкой с нефтеперерабатывающих заводов КМГ. На рабочей встрече присутствовали руководство КМГ, ПНХЗ, аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и представители розничных сетей АЗС.

По данным заместителя председателя правления КМГ по переработке нефти и нефтехимии Армана Кайрденова, план переработки нефти трех крупнейших НПЗ на 2022 год увеличен почти на 1 млн тонн по сравнению с 2021-м. При этом мощности заводов максимально загружены, что требует круглосуточного контроля за техническим состоянием оборудования.

Фото: пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Он добавил, что текущее потребление дизтоплива в Казахстане по сравнению с 2020 годом вырастет не менее чем на 800 тыс. тонн. Так, если в 2020 году показатель составил 4,7 млн тонн, то по итогам 2022-го ожидается 5,5 млн тонн.

Сейчас крайне важно обеспечить бесперебойное функционирование завода. В этом году три НПЗ переработают максимальный объем нефти. Такой объем в истории Казахстана никогда не перерабатывали – 17 млн тонн на трех заводах. То есть в этом году мы увеличили загрузку нефти на 1 млн тонн. Поэтому крайне важно обеспечить стабильную, безаварийную работу НПЗ. Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев

Он напомнил, что было принято решение о введении дифференцированной цены на дизельное топливо, поэтому от ответственности каждого оператора будет сильно зависеть обстановка по стране.

Важно, чтобы наши отечественные потребители не страдали из-за недостатка, от того, что они вынуждены стоять и переплачивать. Важно со стороны нацкомпании обеспечить постоянный контроль за стабильной работой всех трех НПЗ, исполнением производственных программ и показателей. Как уже говорилось, в этом году мы выходим на максимальный объем переработки нефти, но дефицит и потребление продолжают расти. Магзум Мирзагалиев

В то же время, по словам представителей АЗС, на внутреннем рынке наблюдается аномально высокий спрос на ДТ. Последние годы потребление дизтоплива в Казахстане растет в основном за счет высокого спроса в областях, граничащих с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Это происходит из-за транзитной заправки тяжелогрузовых автомобилей из этих стран, не исключается также возможность контрабандного вывоза ДТ. Всему этому способствует диспаритет цен на дизельное топливо с приграничными странами.

Фото: пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

Как подчеркнули представители отечественных АЗС, розничная цена дизтоплива в Казахстане в 1,5 раза дешевле, чем в России. Так, в августе 2022 года цены на ДТ на российских АЗС составляли 429 тенге за литр, в Казахстане – 238 тенге за литр. В результате более дешевое в цене казахстанское топливо "утекает" в приграничные регионы и субсидирует рынок соседних стран. Дополнительно давление на текущее предложение ГСМ на внутреннем рынке оказывает активная транспортировка сельскохозяйственной и плодоовощной продукции из стран Центральной Азии в Казахстан и Россию.

Подводя итоги рабочей встречи, Магзум Мирзагалиев поручил:

обеспечить стабильную реализацию дизтоплива на рынок Казахстана в период предстоящих осенне-полевых работ;

постоянный контроль за безаварийной работой НПЗ КМГ;

выполнение производственного плана на 2022 год.

Кроме того, глава КМГ поручил усилить взаимодействие с национальной компанией "Қазақстан темір жолы" по своевременной подаче вагонов и локомотивов для бесперебойной отгрузки ГСМ с НПЗ.