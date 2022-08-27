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Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech

фармкомпания, суд Фото: pixabay
Американская фармацевтическая компания Moderna будет судиться с компаниями Pfizer и BioNTech. Компания обвинила их в использовании ее технологии при разработке вакцины от COVID-19, передает Zakon.kz.
Мы подаем эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы изобрели, в создание которой вложили миллиарды долларов и запатентовали в течение десятилетия, предшествующего пандемии COVID-19.Глава Moderna Стефан Бансель

По мнению фармкомпании, Pfizer и BioNTech незаконно скопировали изобретения Moderna. Более того, они продолжают их использовать без разрешения, пишет Интерфакс.

Компания подала иски в окружной суд США в Массачусетсе и в суд в Германии, где расположена штаб-квартира BioNTech.

В иске Moderna обвинила Pfizer и BioNTech в том, что они присвоили себе два изобретения компании. Как заявила Moderna, вакцина Pfizer и BioNTech "имеет те же химические модификации мРНК", что и препарат Moderna. Так, мРНК-вакцины Moderna и Pfizer работают одинаково.

Второе изобретение, о котором идет речь, препарат, разработанный в ответ на вспышку ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

В США начали вакцинацию препаратами Pfizer/BioNTech и Moderna в конце 2020 года.

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