Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения РК
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Шолпан Каринова родилась в 1972 году в селе Жана-Жол Акмолинской области.
Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Кокчетавский педагогический институт им. Ш. Валиханова (1994); учитель русского языка и литературы в казахской школе;
Магистратура Омского государственного педагогического университета по направлению «педагогическое образование» (2016).
Трудовой стаж:
директор Тайыншинской средней школы №5 Северо-Казахстанской области (2004-2005);
начальник отдела образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2005-2008);
руководитель структурного подразделения по организационно-контрольной и кадровой работе аппарата акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2008-2009);
заместитель начальника Управления образования Северо-Казахстанской области (2009-2012);
заместитель акима города Петропавловска по социальной сфере (с 10.05.2012);
директор Департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (03.07.2017 – 2018);
заместитель директора Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (10.2018 – 08.2019);
вице-министр образования и науки Республики Казахстан (08.2019 – 09.2021);
первый вице-министр образования и науки Республики Казахстан (с 09.2021).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
медаль «Ерен еңбегі үшін» (16.12.2021).