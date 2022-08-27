Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения РК

Назначена первым вице-министром просвещения Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Каринова Шолпан Танатовна назначена первым вице-министром просвещения Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Шолпан Каринова родилась в 1972 году в селе Жана-Жол Акмолинской области.

Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Кокчетавский педагогический институт им. Ш. Валиханова (1994); учитель русского языка и литературы в казахской школе;

  • Магистратура Омского государственного педагогического университета по направлению «педагогическое образование» (2016).

Трудовой стаж:

  • директор Тайыншинской средней школы №5 Северо-Казахстанской области (2004-2005);

  • начальник отдела образования Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2005-2008);

  • руководитель структурного подразделения по организационно-контрольной и кадровой работе аппарата акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2008-2009);

  • заместитель начальника Управления образования Северо-Казахстанской области (2009-2012);

  • заместитель акима города Петропавловска по социальной сфере (с 10.05.2012);

  • директор Департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (03.07.2017 – 2018);

  • заместитель директора Центра педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (10.2018 – 08.2019);

  • вице-министр образования и науки Республики Казахстан (08.2019 – 09.2021);

  • первый вице-министр образования и науки Республики Казахстан (с 09.2021).

    Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

  • медаль «Ерен еңбегі үшін» (16.12.2021).

Читайте также

Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции

Еще одно назначение произошло в Минпросвещения Казахстана

Константин Вноровский
МОН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
погода
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
здание областного акимата
Приняли невыполненные работы: двух акимов наказали в Павлодарской области
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления