Шолпан Каринова назначена первым вице-министром просвещения РК

Постановлением правительства РК Каринова Шолпан Танатовна назначена первым вице-министром просвещения Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Шолпан Каринова родилась в 1972 году в селе Жана-Жол Акмолинской области.

Окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ч. Валиханова, Омский государственный педагогический университет.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Кокчетавский педагогический институт им. Ш. Валиханова (1994); учитель русского языка и литературы в казахской школе;

Магистратура Омского государственного педагогического университета по направлению «педагогическое образование» (2016).

Трудовой стаж: