Конституционный суд станет дополнительной защитой от нарушений прав казахстанцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании поручил учредить Конституционный суд. Заместитель руководителя Аппарата Верховного суда Асылбек Мусралинов в беседе с корреспондентом Zakon.kz объяснил, что изменится в Казахстане с появлением Конституционного суда.

– Асылбек Сейлханович, какие вопросы обсуждались и какие предложения вносились после поручения главы государства?

– По плану над проектом работали Конституционный совет, Минюст, Высший судебный совет, Верховный суд, Генеральная прокуратура и Уполномоченный по правам человека. Нами обсуждался проект Конституционного закона "О Конституционном суде", который будет полностью регулировать и определять работу этого нового института. На повестке стояло очень много вопросов. Главное, над чем мы совместно работали, – это определение основных полномочий нового Конституционного суда, его статуса, роли в правовой системе нашей страны.

Обсуждалось, что будет входить в круг проверки Конституционного суда. Порядок, сроки рассмотрения обращений граждан, требования к обращениям – то есть кто и при каких условиях сможет обратиться в Конституционный суд. Конечно же, важно было определить и статус судей, их права и обязанности, социальные гарантии.

Принципиально было понять всем, что новый Конституционный суд не входит и по сути своей не должен входить в судебную систему. Он является самостоятельным, автономным институтом конституционного контроля, можно сказать, специальный институт конституционного контроля.

– Зачем Казахстану Конституционный суд?

– Конституционный суд – это важный гарант соблюдения конституционности в стране. Простыми словами, это правовой институт, который будет следить, чтобы все законы и любые другие нормативные правовые акты не противоречили Конституции. Конечно, для этих целей существуют и суды, и органы прокуратуры, но они не могут проверить закон и не вправе его оспорить и отменить. В этом важное отличие и незаменимая роль Конституционного суда.

Конституционный совет, который сейчас существует, не рассматривает напрямую обращения граждан о признании того или иного закона неконституционным. Конституционный суд сможет принимать жалобы граждан. Для этого внесены изменения в Конституцию.

– Сегодня Конституционный суд работает более чем в 70 странах мира. Институт широко распространен в странах Европы, Латинской Америки и СНГ. Опыт какой страны нам ближе? И в чем будет наша особенность?

– При разработке законопроекта "О Конституционном суде" Правительством заимствован опыт европейских стран, в которых Конституционные суды успешно работают уже много лет. Переняли только то, что подходит под нашу правовую систему. За основу модели Конституционного суда взяты рекомендации Венецианской комиссии.

Особенность казахстанского Конституционного суда – исключительная компетенция, проверка конституционности НПА и официальное толкование основного закона. Еще важно то, что у нас Конституционный суд не будет высшей судебной инстанцией по отношению к Верховному суду и нижестоящим судам.

– Как и какие недостатки поможет устранить Конституционный суд?

– Как я уже сказал, он будет самой важной гарантией конституционности в стране. Мы ожидаем, что государственные органы станут более качественно работать над принятием и реализацией своих нормативных правовых актов, так как любой из нас сможет обратиться в Конституционный суд и оспорить акт, который нарушает наши права. Кроме того, правом обращения в Конституционный суд наделены Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека. Акты, признанные неконституционными, будут отменяться.

– Какие изменения ожидать казахстанцам от внедрения Конституционного суда?

– Наверное, я не смогу сказать больше, чем отметил глава государства в Послании народу Казахстана: "Это новые возможности для наших граждан. Такая модель Конституционного суда имеется в большинстве развитых стран и позволяет установить верховенство права. Те, кто наиболее часто могут сталкиваться с различными нарушениями конституционных прав граждан и смогут поставить вопрос о соответствии нормативных правовых актов Конституции".

Для нас всех это дополнительная защита, дополнительный барьер от нарушений наших прав. Институт, который зарекомендовал себя во всем мире, появится у нас. И я думаю, что мы все можем ожидать от внедрения Конституционного совета только укрепления законности и верховенства права в нашей стране.