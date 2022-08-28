Автора герба и известного хирурга наградили в Кызылординской области

Жандарбеку Малибекову и Болатбеку Баймаханову присвоили звание "Почетный гражданин Кызылординской области". Награждение прошло в преддверии Дня Конституции, сообщает Zakon.kz.

В этом году главному закону Казахстана исполнилось 27 лет. Этот день имеет особое значение для государства и каждого гражданина. 28 августа в Кызылорде в областном казахском академическом музыкально-драматическом театре имени Н. Бекежанова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

В праздновании принял участие аким области Нурлыбек Налибаев. В своем выступлении глава региона поздравил земляков и подчеркнул, что уважение к Конституции и соблюдение ее требований – это благородный долг и обязанность каждого гражданина страны.

Конституция – это не просто документ, а правила жизни страны, народа, каждого гражданина, основа, закрепляющая государственность и обеспечивающая ее постоянное процветание на международном пространстве. Нурлыбек Налибаев

Аким области отметил, что этот год принес стране кардинальные изменения.

Под руководством главы государства Казахстан вступил в новый этап государственного строительства и развития. В марте текущего года президент Касым-Жомарт Токаев объявил о глобальной реформе политической системы страны. Несомненно, это потребовало внесения ряда изменений в Основной закон. Так, 5 июня т. г. был проведен республиканский референдум, по результатам которого в 33 статьи Конституции РК внесены 56 поправок. Нурлыбек Налибаев

Аким области поздравил жителей с Днем Конституции, пожелал здоровья, благополучия в каждом доме и успехов.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

На праздничном собрании автору государственного герба Жандарбеку Малибекову, которому исполнилось 80 лет, присвоили звание "Почетный гражданин Кызылординской области". В 2022 году государственным символам Казахстана исполняется 30 лет.

Звание также присвоили общественному деятелю, квалифицированному врачу Болатбеку Баймаханову. Он провел 8000 операций. В этом году Баймаханову исполнилось 60 лет.

Нет большего счастья, чем прийти на родину и увидеть признание народа. Мы должны честно служить нашей стране. Я заметил, что Кызылорда растет в соответствии с требованиями нового времени, динамично развивается. Это все заслуга граждан, которые служат родной земле. Пусть процветает наш родной край, с праздником! Жандарбек Малибеков

Собравшиеся выразили свое почтение землякам, получившим награду.

Кроме того, граждане, внесшие значительный вклад в развитие региона, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами акима Кызылординской области.

Фото: пресс-служба акима Кызылординской области

После официальной части мепроприятие продолжилось праздничным концертом.