Автора герба и известного хирурга наградили в Кызылординской области
В этом году главному закону Казахстана исполнилось 27 лет. Этот день имеет особое значение для государства и каждого гражданина. 28 августа в Кызылорде в областном казахском академическом музыкально-драматическом театре имени Н. Бекежанова состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции.
Фото: пресс-служба акима Кызылординской области
Конституция – это не просто документ, а правила жизни страны, народа, каждого гражданина, основа, закрепляющая государственность и обеспечивающая ее постоянное процветание на международном пространстве.Нурлыбек Налибаев
Аким области отметил, что этот год принес стране кардинальные изменения.
Под руководством главы государства Казахстан вступил в новый этап государственного строительства и развития. В марте текущего года президент Касым-Жомарт Токаев объявил о глобальной реформе политической системы страны. Несомненно, это потребовало внесения ряда изменений в Основной закон. Так, 5 июня т. г. был проведен республиканский референдум, по результатам которого в 33 статьи Конституции РК внесены 56 поправок. Нурлыбек Налибаев
Аким области поздравил жителей с Днем Конституции, пожелал здоровья, благополучия в каждом доме и успехов.
Фото: пресс-служба акима Кызылординской области
Звание также присвоили общественному деятелю, квалифицированному врачу Болатбеку Баймаханову. Он провел 8000 операций. В этом году Баймаханову исполнилось 60 лет.
Нет большего счастья, чем прийти на родину и увидеть признание народа. Мы должны честно служить нашей стране. Я заметил, что Кызылорда растет в соответствии с требованиями нового времени, динамично развивается. Это все заслуга граждан, которые служат родной земле. Пусть процветает наш родной край, с праздником!Жандарбек Малибеков
Собравшиеся выразили свое почтение землякам, получившим награду.
Кроме того, граждане, внесшие значительный вклад в развитие региона, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами акима Кызылординской области.
Фото: пресс-служба акима Кызылординской области