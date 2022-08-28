Мужчина спас унесенных в море девочек в Актау

Мужчина отказался от вознаграждения. Спасителя разыскивают сотрудники ДЧС Мангистауской области для представления к награде, сообщает Zakon.kz.

По словам одной из свидетельниц Ажар Айболаткызы, инцидент произошел 21 августа ближе к вечеру. Компания взрослых с детьми отдыхала на базе отдыха "Золотое солнышко". Дети плескались в воде, а взрослые готовили шашлыки, сообщает "Лада".

Две девочки 12 и 13 лет решили покататься на сапборде прямо у кромки берега. Ничего не предвещало беды.

Вдруг резко подул ветер и начал уносить их в море. Мать одной из девочек побежала к воде и начала отчаянно просить о помощи. Так как она не умеет плавать, в бессилии металась вдоль берега в поиске людей. Мы ничего не понимали и не слышали, хоть и находились недалеко от места события. Пока мы осознали, что случилось, сапборд с девочками ушел очень далеко, ветер подгонял его все дальше в море. В это время в сторону сапборда уже плыл человек. Было отчетливо видно, как он уверенно и со скоростью следовал за детьми. Казалось, стихия и человек боролись между собой. И вот этот мужчина, настигнув детей, схватившись за сапборд, начал плыть с ними к берегу. Все произошло в считаные минуты. Уже в воде, у берега испуганных девочек обнимала в слезах моя коллега, вся дрожа от пережитого страха. А наш спаситель исчез также незаметно, как и появился. Ажар Айболаткызы

Событие могло принять другой поворот.

А вдруг, в панике, девочки спрыгнули бы в воду. Я даже представить не могу, к чему бы это привело. После нам удалось выяснить, что спасителя зовут Александр, и он себя героем не считает. Он лишь кратко сказал, что так поступил бы любой настоящий мужчина. От вознаграждения скромно отказался. Все эти дни я думаю об этом случае, и все больше уверяюсь в том, что награда должна найти своего героя, потому что он в тот момент ни на секунды не раздумывая, с риском для жизни, бросился им на помощь. Теперь девочки имеют еще одного ангела-хранителя. Пожалуйста, учите детей плавать, не поленитесь. Это очень пригодится, ведь мы не можем всю свою жизнь физически оберегать их. Ажар Айболаткызы

Родительницы спасенных девочек говорят, что мужчина категорически отказался от вознаграждения. Они считают, что о его подвиге должна знать вся страна.

Это было реально страшно. Девочек унесло очень далеко, и никто не осмелился плыть за ними. Они очень сильно были напуганы. Что интересно, ветер как поднялся резко, так и успокоился быстро. Будто и не было ничего. Мы даже и подумать не могли, что погода так коварна. Ажар Айболаткызы

После ДЧС связались с Ажар для установления обстоятельств дела и сообщили, что будут представлять Александра к награде, и поблагодарили девушку за освещение события.