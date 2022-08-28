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Потушен сильный пожар на оптовке в Алматы

Потушен сильный пожар на оптовке в Алматы Фото: Zakon.kz
Возгорание произошло 28 августа. Как рассказали в пресс-службе ДЧС города Алматы, локализовать пожар спасателям удалось за 25 минут, сообщает Zakon.kz.

На место возгорания пожарные выехали в 15:42. Горел один из одноэтажных бутиков по адресу Алмалинский район, улица Райымбека, 212, д/2.

Потушен сильный пожар на оптовке в Алматы

Фото: Zakon.kz

На место спасатели прибыли в 15:49. Помимо бутика горела столовая, создалась угроза распространения огня на здание магазина "Сабыржан".

На месте создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача воды. Принятыми мерами не допущен переход огня на оптомаркет "Сабыржан". Пожар локализован за 25 минут - в 16:16, ликвидирован полностью в 16:31. Причина пожара: устанавливается. Выезжали: 17 единиц техники и 50 человек личного состава. Работали по повышенному рангу.Пресс-служба ДЧС города Алматы

Потушен сильный пожар на оптовке в Алматы

Фото: Zakon.kz

Напомним, личный состав ДЧС города Алматы переведен на усиленный вариант несения службы в праздничные дни.

Потушен сильный пожар на оптовке в Алматы

Фото: Zakon.kz

Потушен сильный пожар на оптовке в Алматы

Фото: Zakon.kz

Потушен сильный пожар на оптовке в Алматы

Фото: Zakon.kz

Потушен сильный пожар на оптовке в Алматы

Фото: Zakon.kz

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