Как менялась Конституция за годы независимости

Сегодня Казахстан отмечает День Конституции. Главный документ страны был принят 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. С тех пор этот день стал государственным праздником. За все время поправки в Основной закон вносились считанное количество раз.

Редакция Zakon.kz изучила документ и выясняла, насколько сильно изменилась Конституция страны за годы Независимости.

Первая Конституция была принята 28 января 1993 года, практически сразу после того, как Казахстан стал самостоятельным государством. Главный закон республики впитал правовые нормы, принятые в первые годы своей независимости, а именно принцип разделения властей, признание казахского языка государственным, признание президента главой государства, и конечно, тогда появились суды.

Правда, в таком виде закон просуществовал недолго.

Многие эксперты называли первую Конституцию «компромиссной», так как в ней не удалось решить ряд вопросов, связанных с преодолением пережитков советского прошлого. Поэтому в скором времени была принята действующая Конституция, в которой были предусмотрены президентская форма правления, двухпалатный Парламент, общепризнанные права и свободы человека и другие конституционные ценности. член Европейской комиссии за демократию через право Игорь Рогов

Уже в августе 1995 года всенародным референдумом была принята новая Конституция. Этому предшествовало широкое обсуждение проекта с населением страны, в ходе которого поступило около 30 тысяч предложений и замечаний. В итоге в 55 статей было внесено более тысячи поправок и дополнений. Это важное историческое событие стало одним из решающих моментов на пути построения независимого государства.

Таким образом, окончательно Конституция РК была утверждена лишь в 1995 году, в соответствии с которой Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Единственным источником государственной власти является народ.

По мнению профессора, ученого-юриста Майдана Сулейменова, основная причина принятия новой Конституции была в нерешенности вопросов разделения властей в старой Конституции: "В ней была закреплена президентская форма правления, однако большими полномочиями обладали и Верховный совет, и местные Советы народных депутатов, - писал он. - В то же время механизма разрешения этих противоречий не было разработано. …Я понял, что политический кризис неизбежен. Первый кризис произошел в ноябре-декабре 1993 года, когда произошли самороспуски Советов народных депутатов и Верховного Совета".

После этого, вспоминает профессор, началась работа по подготовке изменений в Конституцию. Однако в марте 1995 года разразился новый политический кризис, связанный с признанием Конституционным судом нелегитимным Верховного совета. В этих условиях встал вопрос о разработке новой Конституции.

Когда приняли Конституцию 1993 года, было много высказываний, что она на века. Я в то время опубликовал статью, в которой утверждал, что через 2-3 года в Конституцию придется вносить изменения, так как это Конституция переходного периода, ситуация экономическая и политическая тогда менялась очень быстро. Правда, я не ожидал, что придется принимать новую Конституцию. Профессор, ученый-юрист Майдан Сулейменов

С момента принятия действующей Конституции, в нее несколько раз вносились изменения и дополнения: в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2022 годах.

В 1998 году поправкам подверглись 19 статей Основного закона. Они преимущественно касались сроков и полномочий президента, парламентариев, также был снят верхний возрастной предел для государственного служащего. Кроме того, было предусмотрено, что 10 депутатов Мажилиса будут избираться на основе партийных списков по системе пропорционального представительства.

В результате конституционной реформы 1998 года, срок полномочий депутатов Сената был увеличен до шести лет, Мажилиса – до пяти. Были усилены контрольные полномочия палат Парламента за деятельностью правительства. Если президент отклонял обращение палаты об освобождении от должности члена правительства в случае неисполнения им законов, то депутаты могли повторно поставить перед президентом вопрос об его освобождении и он освобождал. Также был подтвержден конституционный статус правительства в качестве самостоятельного коллегиального органа и введен институт присяжных заседателей. Д.ю.н., профессор, член Европейской комиссии за демократию через право Игорь Рогов

В 2007 году была закреплена новая форма государственного устройства – президентско-парламентская и приняты более существенные поправки: переход к пропорциональной избирательной системе, утверждение премьер-министра парламентским большинством, консультация президента с партийными фракциями при назначении главы правительства. Такие нормы укрепили статус Парламента.

В 2011 году в Конституцию были внесены изменения по внеочередным выборам президента страны, он был наделен полномочиями на назначение этих выборов.

В январе 2017 года в Казахстане было объявлено об очередной конституционной реформе. Изменения и дополнения к Основному закону были подготовлены конституционной комиссией, созданной по инициативе президента.

Поправки в Конституцию были определены на законодательном уровне в марте 2017 года по итогам всенародного обсуждения.

Была проведена демократическая модернизация президентской формы правления путем усиления роли, самостоятельности и ответственности Парламента и правительства, перераспределения отдельных полномочий президента между ними. Существенно были усилены контрольные полномочия Парламента и его Палат за деятельностью правительства и его членов. С этой целью было установлено, что правительство в своей деятельности ответственно перед президентом и Парламентом. Премьер-министр теперь обязан был докладывать об основных направлениях деятельности правительства и его важнейших решениях не только президенту, но и Парламенту. Было упразднено право президента отменять, либо приостанавливать действие актов правительства и Премьер-министра. Правительству были переданы полномочия президента по утверждению государственных программ, единой системы финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета и так далее. Д.ю.н., профессор, член Европейской комиссии за демократию через право Игорь Рогов

Согласно изменениям к Конституции от 23 марта 2019 года, столицей Республики Казахстан является город Нур-Султан (бывшая Астана).

В начале 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны, а в мае президент огласил проведение референдума по поправкам в Конституцию. Изменения коснулись сразу 33 статей. Их цель - переход к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества, и переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством.

5 июня 2022 года в стране впервые прошел республиканский референдум, в рамках которого были приняты изменения в Конституцию, ознаменовавшие начало преобразований во всех сферах. В частности Конституционный совет будет преобразован в Конституционный суд. Мажилис Парламента будет избираться по смешанной избирательной системе. Также убраны статьи о первом президенте Казахстана.

Новые конституционные правки предусматривают дальнейшую модернизацию президентской формы правления, усиление роли Парламента и местных представительных органов, а также совершенствование выборного законодательства, избирательной и партийной систем, административно-территориального устройства. Конституционная реформа усиливает механизмы защиты фундаментальных прав граждан. В этом направлении серьезным нововведением является трансформация Конституционного совета в Конституционный суд с расширением перечня субъектов обращения. Председатель Конституционного совета Кайрат Мами

Стоит отметить, за положительное решение вынесенного на референдум 5 июня 2022 года вопроса проголосовало более 77% граждан страны.

Действующую Конституцию приняли 27 лет назад. Этот день в Казахстане стал государственным праздником. Сегодня казахстанцев с важной датой поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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По традиции в День Конституции во всех областях и городах страны проводятся торжественные мероприятия, массовые праздничные гулянья, концерты, выставки и спортивные игры.