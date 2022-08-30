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€100 млн - "Манчестер Юнайтед" подписал одного из самых дорогих игроков в истории

Манчестер Юнайтед" подписал Фото: Facebook/AFC Ajax
"Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с "Аяксом" о переходе нападающего сборной Бразилии Антони Карлоса, передает Zakon.kz.

На сайте английского клуба говорится, что 22-летнему форварду осталось пройти медосмотр, подписать личный контракт и получить разрешение на работу в Великобритании.

"Аякс" на своем официальном сайте сообщил, что сумма трансфера составила 95 млн евро, а с учетом бонусов она может вырасти до 100 млн.

Этот переход должен стать рекордным для нидерландского чемпионата – Эредивизии.

Антони Карлос выступает за "Аякс" c 2020 года, в котором провел 82 матча и забил 24 мяча, также на его счету 22 голевые передачи.

Отметим, что Антони в составе сборной Бразилии Антони стал чемпионом летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Он выиграл два титула Эредивизи.

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