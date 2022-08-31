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Самосвал раздавил автомобиль с рабочими на карьере: есть погибшие

карьер самосвал трагедия Фото: Zakon.kz
28 августа на угольном разрезе "Молодежный" в Карагандинской области произошел несчастный случай. "БелАЗ" в буквальном смысле переехал УАЗ: погибли двое рабочих, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в социальных сетях.

В пресс-службе полиции Карагандинской области рассказали подробности случившегося.

По предварительным данным, водитель автомашины "БелАЗ" при совершении маневра допустил наезд на автомашину УАЗ. В результате водитель автомашины УАЗ и его пассажир от полученных травм скончались на месте.Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что еще три пассажира доставлены в медицинское учреждение.

В пресс-службе Управления здравоохранения области уточнили, что двое рабочих находятся на амбулаторном лечении, один – в больнице.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 156 ч. 4 УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению произошедшего, – добавили в ДП области.

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