Самосвал раздавил автомобиль с рабочими на карьере: есть погибшие

28 августа на угольном разрезе "Молодежный" в Карагандинской области произошел несчастный случай. "БелАЗ" в буквальном смысле переехал УАЗ: погибли двое рабочих, сообщает Zakon.kz.

Информация о трагедии появилась в социальных сетях.

В пресс-службе полиции Карагандинской области рассказали подробности случившегося.

По предварительным данным, водитель автомашины "БелАЗ" при совершении маневра допустил наезд на автомашину УАЗ. В результате водитель автомашины УАЗ и его пассажир от полученных травм скончались на месте. Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что еще три пассажира доставлены в медицинское учреждение.

В пресс-службе Управления здравоохранения области уточнили, что двое рабочих находятся на амбулаторном лечении, один – в больнице.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 156 ч. 4 УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению произошедшего, – добавили в ДП области.