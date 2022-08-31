Женщина с коляской воровала телефоны с футбольных площадок в Нур-Султане

В Нур-Султане семейная пара воровала смартфоны с футбольных площадок, сообщает Zakon.kz.

28-летнюю астанчанку, подозреваемую в кражах, задержали полицейские.

Установлено, что на дело пара ходила с двухмесячным ребенком. Пока супруг с коляской прогуливался неподалеку, отвлекая внимание окружающих, женщина совершала кражи, когда подростки играли в футбол на площадке.

В вечернее время, находясь во дворе дома по улице Айманова, женщина похитила сотовый телефон Samsung A12 у 10-летнего мальчика. Ребенок положил сотовый телефон поверх своих вещей и играл в футбол. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Аналогичным образом подозреваемая совершила три кражи сотовых телефонов у несовершеннолетних. Похищенные гаджеты женщина сбывала скупщикам.