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Биржевые торги дизельным топливом приостановили в Казахстане: АЗС накажут

Дизельное топливо Фото: pixabay
О принятых мерах по стабилизации ситуации с продажей дизельного топлива в Казахстане сообщило Агентство по защите конкуренции, передает Zakon.kz.

Проблемы с дизельным топливом в Казахстане продолжаются. АЗРК пошло на кардинальные меры для исправления ситуации.

За прошедшую неделю выявлены факты превышения предельных цен на дизтопливо в Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. По итогам мониторинга цен, проведенного территориальными подразделениями АЗРК, материалы для составления административных протоколов направлены в КРЕМ МНЭ РК. Для стабилизации цен на дизтопливо Биржевой комитет принял решение о приостановке биржевых торгов. АЗРК

Водителям, которые видят, что АЗС не продает дизельное топливо казахстанцам, но спокойно заливает его иностранным клиентам, АЗРК советует обращаться с видеофактами и жалобами в территориальные подразделения Агентства по защите и развитию конкуренции.

В случае обмана потребителей жаловаться на индивидуальных предпринимателей или организации, осуществляющие торговую деятельность и оказание услуг, нужно в Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК. А если дизельное топливо продают по завышенным ценам, то отправить заявление на такие АЗС можно в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Со своей стороны АЗРК обещает в случае выявления по всем фактам избирательного подхода со стороны АЗС по реализации дизельного топлива принимать меры антимонопольного реагирования. Предметом антимонопольных проверок также является обоснованность повышения цен участниками первичного и вторичного оптовых рынков.

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