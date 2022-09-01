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Казахстан снял ограничения на вывоз зерна и муки

Квоты на вывоз муки и зерна сняли в Казахстане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях также ввела квоты на вывоз скота, сообщает Zakon.kz.

На очередном заседании МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях были приняты решения по снятию ограничений на вывоз зерна и муки и установлению квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота.

По данным Министерства сельского хозяйства, в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых.

В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн.

По итогам всестороннего обсуждения целесообразности снятия квот на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной с представителями заинтересованных госорганов, НПП РК "Атамекен", Зернового союза, Союза зернопереработчиков, руководителем национального агродвижения Шопан-Ата, а также на основании прогнозных данных МСХ было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года. МВК

Ограничение было введено приказом Министерства сельского хозяйства с 8 июля по 30 сентября 2022 года.

Министерству сельского хозяйства поручили вести мониторинг вывоза зерна и проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки.

Также в ходе заседания было одобрено установление квот на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья.

По данным статистики, на 1 августа 2022 года численность крупного рогатого скота составляет 9,4 млн голов, в том числе – 4,5 млн голов коров, приплод составил 3,2 млн голов.

Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тысяч голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тысяч голов баранчиков, или 10% от общего поголовья.

С 21 января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота.

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