Токаев дал поручения по сохранению тазы и тобет

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил координировать Управлению делами Президента работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с поручением управляющий Делами Президента РК Айбек Дадебаев провел совещание с участием всех вовлеченных и заинтересованных сторон.

На встрече было отмечено, что сейчас положение с сохранением чистоты исконно казахских пород собак критическое. Работа ведется не системно.

По итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы из представителей канцелярии премьер-министра, МЭГПР, МСХ, МНВО, Института парламентаризма при УДП и республиканской ассоциации "Қансонар".

Ей предстоит изыскать возможности целевого финансирования научных исследований генофонда данных пород во всех регионах Казахстана, рассмотреть возможные формы государственной поддержки и подготовить пакет законодательных норм для сохранения и восстановления пород тазы и тобет. Управление Делами Президента РК

Важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI). Помощь в этой работе, по указанию Президента, окажет МИД РК, а в популяризации породы через спортивные и культурные мероприятия – МКС РК.