Мы должны обеспечить своевременное принятие качественных законов – Ашимбаев

Фото: senate.parlam.kz

Сенат готов провести комплексную работу по законодательному обеспечению намеченных в Послании народу Казахстана приоритетов. Об этом заявил спикер Палаты Маулен Ашимбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня состоялось первое пленарное заседание Сената. Нынешнее Послание президента направлено на реализацию конституционных реформ, получивших поддержку народа на республиканском референдуме, а также обеспечение социально-экономического развития страны. Выдвинуты новые инициативы, нацеленные на системную диверсификацию экономики, повышение благосостояния населения, дальнейшее реформирование политической системы. Эти инициативы являются, по сути, конкретными шагами по созданию Нового Казахстана. Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев При этом спикер Сената отметил, что на Парламент возложен ряд законодательных задач. Для реализации поставленных задач нам предстоит выполнить масштабную работу. Сенат готов провести комплексную работу по законодательному обеспечению намеченных приоритетов. Это наша главная задача. Поэтому мы должны вести активную деятельность совместно с экспертным сообществом, общественными институтами и другими заинтересованными сторонами. Вместе с Мажилисом и правительством мы должны обеспечить своевременное принятие качественных законов. Маулен Ашимбаев Читайте также Пленарное заседание Мажилиса – 1 сентября 2022 года Айдос Сарым о выборах: Президент обновит свой мандат и перезапустит всю систему Депутаты Сената от новых областей поклялись верно служить народу Казахстана

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