Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Мост "Архар" перекроют на ремонт в Нур-Султане

Архар, ремонт Фото: Zakon.kz
В столице полностью перекроют мост "Архар" М-1 и перекресток на пересечении пр. Момышулы и пр. Кошкарбаева. Об этом рассказали в акимате Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Мост "Архар" М-1 и перекресток будет перекрыт с 20:00 2 сентября до 6:00 5 сентября для проведения среднего ремонта.

Нур-Султан, дорога

Фото: gov.kz

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать заторы на дорогах города. Приносим извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления.

Читайте также

Сотрудников райакимата Алматы задержали за получение взятки

Значительный рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

ФБР провело обыски у российского миллиардера

Ирина Лукичева
Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – видео
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления