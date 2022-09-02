Мост "Архар" перекроют на ремонт в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В столице полностью перекроют мост "Архар" М-1 и перекресток на пересечении пр. Момышулы и пр. Кошкарбаева. Об этом рассказали в акимате Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.
Мост "Архар" М-1 и перекресток будет перекрыт с 20:00 2 сентября до 6:00 5 сентября для проведения среднего ремонта.
Фото: gov.kz
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать заторы на дорогах города. Приносим извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ