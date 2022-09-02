Мост "Архар" перекроют на ремонт в Нур-Султане

Фото: Zakon.kz

В столице полностью перекроют мост "Архар" М-1 и перекресток на пересечении пр. Момышулы и пр. Кошкарбаева. Об этом рассказали в акимате Нур-Султана, сообщает Zakon.kz.

Мост "Архар" М-1 и перекресток будет перекрыт с 20:00 2 сентября до 6:00 5 сентября для проведения среднего ремонта. Фото: gov.kz Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать заторы на дорогах города. Приносим извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, – говорится в сообщении транспортного управления. Читайте также Сотрудников райакимата Алматы задержали за получение взятки Значительный рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане ФБР провело обыски у российского миллиардера

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