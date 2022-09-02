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В Казахстане утвердили правила выплаты компенсации по тенговым депозитам

утверждены правила выплаты компенсации по тенговым депозитам Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 27 августа 2022 года утверждены Правила выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте, сообщает Zakon.kz.

Выплата компенсации (премии) вкладчикам осуществляется на сумму, находящуюся на компенсируемом депозите, действовавшем на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, в пределах 20 млн тенге в каждом банке-участнике.

При наличии у вкладчика более одного компенсируемого депозита в одном банке-участнике выплата компенсации осуществляется также на общую сумму в пределах 20 млн тенге.

Как отмечается, выплата компенсации осуществляется вкладчикам, которые подтвердили свое согласие, написав заявление, не позднее 1 января 2023 года.

Порядок и способ подачи заявления о согласии вкладчика определяются банком-участником в соответствии с данными Правилами.

Компенсация рассчитывается:

  • при отсутствии частичного изъятия денег с компенсируемого депозита до 23 февраля 2023 года включительно – как сумма, имеющаяся на компенсируемом депозите на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 миллионов тенге, умноженная на 10%;

  • при пополнении, частичном изъятии денег с компенсируемого депозита в период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно расчет компенсации осуществляется на сумму минимального остатка компенсируемого депозита, зафиксированного на конец операционного дня, но не более 20 млн тенге, умноженную на 10%.

Вместе с тем выплата компенсации не осуществляется по следующим депозитам: вклады до востребования, условным вкладам и текущим банковским счетам.

Постановление вводится с 12 сентября 2022 года.

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