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Что нельзя делать в Самойлов день - народные приметы

Казахстанская осень Фото: Zakon.kz
Существовало поверье, что пророк Самуил выпрашивает хорошую погоду, которая так важна в сентябре: овес должен успеть дойти до полной зрелости, и лен нужно успеть убрать, передает Zakon.kz.

День протекал в трудах и заботах. Девушки в огороде дергали морковь и свеклу, которые поспевали ко 2 сентября. В народе говорили: «Свекольница – девкам невольница». Эта работа была тяжелой, но верили, что чем ниже девушка кланяется к грядке, тем больше она дает ей здоровья.

Из свеклы готовили множество вкусных блюд: борщ, свекольник, щи, окрошку с зеленью свеклы. Ее варили, запекали в печи, делали сок и целебные отвары.

Приметы и запреты на Самойлов день

Начнем с отличного известия: желание, загаданное 2 сентября, обязательно сбудется. Чтобы деньги водились утром, нужно расчесать волосы деревянным гребнем.

В этот день лучше не заводить новых знакомств, потому как новый знакомый в будущем может сильно навредить. Исключение составляют знакомства холостых парней с молодыми девушками. Нельзя стричь волосы и ногти - может случиться ненастье, рискуете состричь длину своей жизни.

В этот день запрещается оставлять детей одних. Издревле люди верили, что темные силы могут приблизиться к малышам и напугать их на всю жизнь, или даже наслать на них болезни и беды.

Во второй день сентября нельзя отправляться к водоемам, так как можно стать жертвой водяных, которые наиболее активны именно в эту дату. Наши предки говорили, что охота также попадает под запрет, иначе животные сделают так, что не вернешься домой живым.

Сегодня нельзя уходить в лес в одиночку – это приведет к страшным мукам. Для того, чтобы обойти запрет, нужно просто взять в лес кого-нибудь еще. Обычно дамы брали своих супругов.

Запрещается свататься и играть свадьбы. Считалось, что совместная жизнь молодых, которая начинается 2 сентября, обречена на провал и огромное количество проблем.

Как и во время любого другого праздника, сегодня запрещается выражаться, ругаться, конфликтовать и обижаться.

Погодные приметы

  • Солнце садится в туман – ожидаются дожди;

  • Красноватый круг вокруг Луны – к сильному ветру;

  • Если 2 сентября луна была рогами вверх, то несколько дней продержится хорошая погода, если рогами вниз, долго будет пасмурно и ненастно;

  • Высокие облака – к ясной погоде, низкие облака – к ненастью;

  • Хвоя лиственницы как бы приоткрывается, кажется более широкой, желобок посредине хорошо виден – к ясной погоде;

  • Гром в Самойлов день предвещает теплую осень и снежную зиму;

  • Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени;

  • Грачи улетают – скоро похолодает, высоко летят – на зиму суровую, многоснежную;

  • Много рябины поспело – осенью будут часто идти дожди, и будет хороший урожай овса;

  • Облака высоко плывут – к хорошей погоде, низко – к ненастью;

  • Кроты на север ямы роют – к ясной и теплой зиме;

  • Кроты колоски с поля воруют – зима будет холодной;

  • Кроты утепляют норки жнивьем и соломой, мыши с полей перебираются в дома, а белки делают запасы – к холодной зиме;

  • Много мышей – к зимней стуже;

  • Стебель камыша внутри липкий – к долгой и суровой зиме;

  • Рябина хорошо уродилась – овса много будет;

  • Много желудей на дубах – к теплой зиме, плодородному лету.

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