Что нельзя делать в Самойлов день - народные приметы
День протекал в трудах и заботах. Девушки в огороде дергали морковь и свеклу, которые поспевали ко 2 сентября. В народе говорили: «Свекольница – девкам невольница». Эта работа была тяжелой, но верили, что чем ниже девушка кланяется к грядке, тем больше она дает ей здоровья.
Из свеклы готовили множество вкусных блюд: борщ, свекольник, щи, окрошку с зеленью свеклы. Ее варили, запекали в печи, делали сок и целебные отвары.
Приметы и запреты на Самойлов день
Начнем с отличного известия: желание, загаданное 2 сентября, обязательно сбудется. Чтобы деньги водились утром, нужно расчесать волосы деревянным гребнем.
В этот день лучше не заводить новых знакомств, потому как новый знакомый в будущем может сильно навредить. Исключение составляют знакомства холостых парней с молодыми девушками. Нельзя стричь волосы и ногти - может случиться ненастье, рискуете состричь длину своей жизни.
В этот день запрещается оставлять детей одних. Издревле люди верили, что темные силы могут приблизиться к малышам и напугать их на всю жизнь, или даже наслать на них болезни и беды.
Во второй день сентября нельзя отправляться к водоемам, так как можно стать жертвой водяных, которые наиболее активны именно в эту дату. Наши предки говорили, что охота также попадает под запрет, иначе животные сделают так, что не вернешься домой живым.
Сегодня нельзя уходить в лес в одиночку – это приведет к страшным мукам. Для того, чтобы обойти запрет, нужно просто взять в лес кого-нибудь еще. Обычно дамы брали своих супругов.
Запрещается свататься и играть свадьбы. Считалось, что совместная жизнь молодых, которая начинается 2 сентября, обречена на провал и огромное количество проблем.
Как и во время любого другого праздника, сегодня запрещается выражаться, ругаться, конфликтовать и обижаться.
Погодные приметы
Солнце садится в туман – ожидаются дожди;
Красноватый круг вокруг Луны – к сильному ветру;
Если 2 сентября луна была рогами вверх, то несколько дней продержится хорошая погода, если рогами вниз, долго будет пасмурно и ненастно;
Высокие облака – к ясной погоде, низкие облака – к ненастью;
Хвоя лиственницы как бы приоткрывается, кажется более широкой, желобок посредине хорошо виден – к ясной погоде;
Гром в Самойлов день предвещает теплую осень и снежную зиму;
Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени;
Грачи улетают – скоро похолодает, высоко летят – на зиму суровую, многоснежную;
Много рябины поспело – осенью будут часто идти дожди, и будет хороший урожай овса;
Облака высоко плывут – к хорошей погоде, низко – к ненастью;
Кроты на север ямы роют – к ясной и теплой зиме;
Кроты колоски с поля воруют – зима будет холодной;
Кроты утепляют норки жнивьем и соломой, мыши с полей перебираются в дома, а белки делают запасы – к холодной зиме;
Много мышей – к зимней стуже;
Стебель камыша внутри липкий – к долгой и суровой зиме;
Рябина хорошо уродилась – овса много будет;
Много желудей на дубах – к теплой зиме, плодородному лету.
Солнце садится в туман – ожидаются дожди;
Красноватый круг вокруг Луны – к сильному ветру;
Если 2 сентября луна была рогами вверх, то несколько дней продержится хорошая погода, если рогами вниз, долго будет пасмурно и ненастно;
Высокие облака – к ясной погоде, низкие облака – к ненастью;
Хвоя лиственницы как бы приоткрывается, кажется более широкой, желобок посредине хорошо виден – к ясной погоде;
Гром в Самойлов день предвещает теплую осень и снежную зиму;
Журавли летят высоко и неспешно – к теплой осени;
Грачи улетают – скоро похолодает, высоко летят – на зиму суровую, многоснежную;
Много рябины поспело – осенью будут часто идти дожди, и будет хороший урожай овса;
Облака высоко плывут – к хорошей погоде, низко – к ненастью;
Кроты на север ямы роют – к ясной и теплой зиме;
Кроты колоски с поля воруют – зима будет холодной;
Кроты утепляют норки жнивьем и соломой, мыши с полей перебираются в дома, а белки делают запасы – к холодной зиме;
Много мышей – к зимней стуже;
Стебель камыша внутри липкий – к долгой и суровой зиме;
Рябина хорошо уродилась – овса много будет;
Много желудей на дубах – к теплой зиме, плодородному лету.