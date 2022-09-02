Мария Бровкова завоевала "золото" молодежного ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
Воспитанница уральской школы гребли не имела себе равных на дистанции 1000 метров среди спортсменок до 18 лет, она пересекла финишную черту с первым результатом – 4:35.69.
Это первая историческая медаль высшей пробы для представительниц Казахстана по каноэ, передает пресс-служба республиканской федерации по гребле на байдарках и каноэ.
Весной этого года в Таиланде, на Чемпионате Азии среди молодежи, Мария Бровкова заняла 2 место на дистанции 500 метров в каноэ одиночке среди юниорок. Это был первый официальный международный старт в карьере талантливой спортсменки из Уральска.
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