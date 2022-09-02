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Мария Бровкова завоевала "золото" молодежного ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Гребля на байдарках и каноэ Фото: Instagram/drs_kz
18-летняя казахстанская спортсменка Мария Бровкова стала обладателем золотой медали Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи, который в эти дни проходит в венгерском городе Сегед, сообщает Zakon.kz.

Воспитанница уральской школы гребли не имела себе равных на дистанции 1000 метров среди спортсменок до 18 лет, она пересекла финишную черту с первым результатом – 4:35.69.

Это первая историческая медаль высшей пробы для представительниц Казахстана по каноэ, передает пресс-служба республиканской федерации по гребле на байдарках и каноэ.

Весной этого года в Таиланде, на Чемпионате Азии среди молодежи, Мария Бровкова заняла 2 место на дистанции 500 метров в каноэ одиночке среди юниорок. Это был первый официальный международный старт в карьере талантливой спортсменки из Уральска.

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