В Алматы показали неизвестные работы художника Твердохлебова

Автор и главный художник многих знаковых объектов в Казахстане Владимир Твердохлебов ушел из жизни в возрасте 85 лет. Широкая публика о некоторых его работах даже не знала, но благодаря потомкам художника его картины обретают вторую жизнь, сообщает Zakon.kz.

Твердохлебов – автор и главный художник многих знаковых объектов в Казахстане, его произведения есть в разных городах страны. Его творчество уникально. Художник-универсал, любил экспериментировать со стилями, работать в различных техниках и материалах. Им создано множество мозаик в римской и флорентийской техниках, рельефов, росписей на стенах, витражей, плакатов и гобеленов ручного ткачества.

Также он автор и главный художник уникального фонтана «Восточный календарь», который стал одним из знаковых объектов города Алматы. Живопись, мозаики, гобелены, плакаты и графика Твердохлебова находятся в частных и государственных коллекциях многих стран мира и украшают здания городов по всей стране.

Большая роль в творчестве Владимира Твердохлебова отведена плакату. В 70-е годы XX века художник разработал серию принтов для Красного Креста и Красного Полумесяца Казахстана. Многие из них были отмечены призами на всесоюзных конкурсах плакатного искусства.

26 июля 2022 года мастера не стало. Спустя 40 дней публика увидела его неизвестные ранее работы на выставке в Доме ученых.

Место проведения выставки неслучайно: в здании сохранились работы Владимира Сергеевича, а рядом расположен знаменитый фонтан "Восточный календарь".

Работы моего папы вы все хорошо знаете, это знаковые для нашего города работы, есть его произведения и в других городах Казахстана. А Дом ученых – это своеобразный музей работ моего отца, монументальных работ. Комплексное оформление Дома ученых было совершенно в 1984 году. С папой в команде тогда работали несколько художников. Некоторые работы были выполнены в соавторстве с другими художниками, другие – индивидуальные работы авторства Твердохлебова. Анара Форестер, дочь художника и исследователь его творчества

На выставке были представлены и живописные работы художника – это малоизвестная общественности часть его творчества, которая притянула огромное число посетителей.

Эта станковая живопись, которую вы видите, очень хорошо характеризует моего папу. Его экспрессивные полотна ярки и динамичны, наполнены энергией и гармонией земли, ветра, солнца, самой жизни. Живопись Твердохлебова так же гениальна, как и его монументальные работы. Он пишет чувствами, энергично выражая свое восхищение природой, сюжеты которой он более всего воспевает в своих картинах. Анара Форестер

В этот день двери Дома ученых были открыты для всех желающих. Увидеть работы известного мастера и почтить его память пришли многие алматинцы.

Деннис Кин, исследователь монументального искусства, провел экскурсию по зданию, познакомил всех присутствующих с теми произведениями мастера, которые в обычный день увидеть нельзя. Сейчас залы закрыты для посещения.

Фото Абдуазиза Мадьярова

Это витражное полотно «Мелодии веков», выполненное из цветного литого стекла для интерьера «Зимнего сада» Академии наук, немногие могли увидеть это уникальное творение мастера. Здесь же есть и мозаичная композиция «Ленин» во флорентийской технике, которая собрана из полудрагоценных и поделочных камней. Их добыли на одном из месторождений Казахстана.

Фото Абдуазиза Мадьярова 15:05

На выставке были представлены фотографии монументальных работ Твердохлебова, которые он создавал не только для алматинских зданий, но и других сооружений по всей республике.

Фото Абдуазиза Мадьярова

Также посетители выставки с восторгом вспоминали талантливые произведения мастера: мозаика «Шелковый путь» на фасаде ресторана Иссык, что у гостиницы «Алма-Ата», а также рельеф «Три музы» на входе во Дворец культуры города Каркаралинска и на многих других сооружениях.