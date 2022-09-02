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Ситуация в Украине: G7 ограничит цены на российский газ, Эстония укрепляет оборону

Ситуация в Украине 2 сентября Фото: ursulavonderleyen
РФ может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны, – напомнили в МИД РФ, глава МАГАТЭ ответил Зеленскому, что вопрос демилитаризации Запорожской АЭС находится вне компетенций, сообщает Zakon.kz.

  • Министры финансов стран Группы семи согласились ввести потолок цен на нефть из России.

  • G7 объявила о намерении запретить услуги по транспортировке морем нефти РФ, если та будет продаваться выше определенного западными странами потолка.

  • Российская нефть не будет полностью исключена из мирового рынка, заявил министр финансов ФРГ Линднер.

  • 9 сентября главы Министерств энергетики стран ЕС обсудят ограничение цен на российский трубопроводный газ, идущий в Европу – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

  • РФ может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны, это прописано в российской военной доктрине – замглавы МИД РФ Рябков.

  • Москва настаивает на том, чтобы в ООН приняли дополнительные меры по выведению российской сельхозпродукции на мировые рынки, заявил Рябков.

  • В той части Харьковской области, что находится под контролем РФ, стали выдавать российские автомобильные регистрационные знаки с кодом региона 188. Их изготавливают в Белгородской области. Номера начинаются с серии А001АВ.

  • Вопрос демилитаризации Запорожской АЭС находится вне компетенций МАГАТЭ. Об этом в эфире испанской радиостанции RNE заявил глава агентства Рафаэль Гросси, комментируя претензию Владимира Зеленского о том, что он не услышал призывов с требованием о выводе российских войск с территории ЗАЭС.

  • Эстония в качестве ответа на действия РФ в Украине укрепит свою оборону на суше, в воздухе и на море, сообщил глава Минобороны Певкур.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз МАГАТЭ ООН Зеленский Владимир
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