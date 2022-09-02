Ситуация в Украине: G7 ограничит цены на российский газ, Эстония укрепляет оборону

Министры финансов стран Группы семи согласились ввести потолок цен на нефть из России.

G7 объявила о намерении запретить услуги по транспортировке морем нефти РФ, если та будет продаваться выше определенного западными странами потолка.

Российская нефть не будет полностью исключена из мирового рынка, заявил министр финансов ФРГ Линднер.

9 сентября главы Министерств энергетики стран ЕС обсудят ограничение цен на российский трубопроводный газ, идущий в Европу – председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

РФ может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны, это прописано в российской военной доктрине – замглавы МИД РФ Рябков.

Москва настаивает на том, чтобы в ООН приняли дополнительные меры по выведению российской сельхозпродукции на мировые рынки, заявил Рябков.

В той части Харьковской области, что находится под контролем РФ, стали выдавать российские автомобильные регистрационные знаки с кодом региона 188. Их изготавливают в Белгородской области. Номера начинаются с серии А001АВ.

Вопрос демилитаризации Запорожской АЭС находится вне компетенций МАГАТЭ. Об этом в эфире испанской радиостанции RNE заявил глава агентства Рафаэль Гросси, комментируя претензию Владимира Зеленского о том, что он не услышал призывов с требованием о выводе российских войск с территории ЗАЭС.