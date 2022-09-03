Куантыров рассказал об эффекте от децентрализации системы госуправления

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании правительства рассказал о мерах по реализации Послания главы государства от 1 сентября 2022 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Главой государства в рамках послания народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" поставлены конкретные задачи по обеспечению перезагрузки всех сфер государства и общества, в том числе проведению ключевых социально-экономических реформ. В настоящее время разрабатывается проект общенационального плана мероприятий по реализации Послания и предлагается вынести его на утверждение на следующее заседание правительства. Алибек Куантыров

По его словам, для реализации Послания МНЭ РК будет проводить работу по трем направлениям. Это новая экономическая политика, развитие реального сектора и перезагрузка госуправления.

Как отметил глава государства, на сегодня износ коммунальных сетей составил 60%, в том числе по электроэнергетике, водоснабжению, водоотведению. В связи с чем в области естественных монополий требуются "реальные" реформы. Предлагается совершенно новая концепция регулирования сферы естественных монополий – "Тариф в обмен на инвестиции". В рамках данной реформы предлагается: увеличение инвестиций в отрасль за счет собственников имущества; увеличение уровня заработной платы работников в сфере естественных монополий и общественно значимых рынков; дальнейшее регулирование осуществлять путем стимулирования внедрения передовых инноваций в сферу естественных монополий. Алибек Куантыров

В целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет разработан проект нового Налогового кодекса, предусматривающий кардинальный пересмотр налогового администрирования, цифровизацию процедур исполнения налоговых обязательств.

Также будет проведена работа по дифференциации налоговых ставок, снижению корпоративного подоходного налога при реинвестировании прибыли, упрощению специальных налоговых режимов, расширению применения розничного налога, введению "налога на роскошь".

При этом в настоящее время проводится работа по разработке Концепции налоговой политики до 2030 года.

Подходы, заложенные в концепции, будут основой для нового Налогового кодекса. Новые задачи, поставленные президентом, будут логическим продолжением работы, связанной с дебюрократизацией бюджетного планирования и совершенствованием межбюджетных отношений. Поэтому разработка нового Бюджетного кодекса, который будет включать положения концепции управления госфинансами и другие актуальные вопросы, даст новый импульс для обеспечения эффективной и бережливой бюджетной политики. Новый Бюджетный кодекс будет основан на действующей бюджетной системе и включать нововведения по следующим основным направлениям: упрощение бюджетных процедур; закрепление основополагающих норм о предельных параметрах бюджетной политики; определение целевого назначения расходов, финансируемых за счет средств Нацфонда; переход от управления бюджетными средствами к управлению результатами и др. Предлагается интегрировать положения законопроекта по дебюрократизации бюджетного процесса в новый Бюджетный кодекс. Алибек Куантыров

Министр отметил, что в целях внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности проводится масштабная работа по пересмотру регуляторных актов, содержащих обязательные требования для бизнеса. На сегодня госорганы из 29 сфер деятельности субъектов предпринимательства завершили анализ в шести сферах. По итогам анализа в шести сферах выявлено более 21 тыс. требований, из которых порядка 16,5% не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики и будут отменены или пересмотрены.

Работа по остальным отраслям продолжается в соответствии с планом-графиком и будет завершена до конца 2023 года. По повышению эффективности механизма ГЧП и обеспечению прозрачности заключения договоров Министерством национальной экономики разработаны соответствующие поправки в закон о ГЧП. Принятие поправок планируется в рамках проводимой законотворческой работы на текущий год. В рамках повышения эффективности управления в квазигоссекторе будут пересмотрены задачи, стратегия, портфель и структура владения "Самрук-Казына". Данная работа будет проведена с учетом разграничения квазигоссектора и распределения функций. Алибек Куантыров

Будет продолжена приватизация активов Фонда "Самрук-Казына", в том числе через механизм "Народного IPO".

Глава МНЭ добавил, что также в рамках Послания отмечено, что намеченные структурные экономические реформы требуют перезагрузки системы госуправления. В связи с этим в рамках новой административной реформы будет проведена работа по перераспределению полномочий между уровнями госуправления путем определения принципов и пределов децентрализации. При этом в обязательном порядке будет учтена готовность соответствующих центральных и местных госструктур, а также органов местного самоуправления к выполнению новых функций.

Куантыров убежден, что децентрализация системы госуправления позволит сформировать компактный аппарат правительства путем усиления контролирующей и координирующей роли, а также повышения качества и оперативности подготовки решений правительства.