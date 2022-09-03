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Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах

Казахстан предметы школа часы увеличение Фото: Zakon.kz
На заседании правительства РК министр просвещения Асхат Аймагамбетов рассказал о мерах, которые будут приняты в рамках исполнения поручений главы государства, данных в Послании от 1 сентября 2022 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства напомнил, что президентом поручено отдавать приоритет предметам естественно-математического цикла и языковым дисциплинам.

Увеличатся часы предметов по математике, физике, химии, биологии. Учебные программы будут обновлены. Будут приняты меры по увеличению количества часов обучения английскому языку в 3-м классе согласно международной практике с 2024 года и обеспечению учебной нагрузки, необходимой для овладения казахским и русским языками. Асхат Аймагамбетов

Также, по его словам, в сфере дошкольного воспитания и обучения глава государства поручил принять действенные меры для повышения заработной платы и снизить рабочую нагрузку воспитателей.

На сегодня в дошкольных организациях на одного педагога приходится 25 детей. Средняя зарплата составляет 147 тыс. Это ниже средней заработной платы по республике. Если считать от количества детей, стоящих в очереди, то охват детей двух-шести лет составляет 88%, охват детей трех-шести лет – 98% от общего количества детей – 57,68%. Поэтому в рамках поручения президента будет внедрена новая система аттестации педагогов дошкольных организаций и повышена их заработная плата. Асхат Аймагамбетов

Помимо этого, президентом поставлена задача по реализации национального проекта "Комфортная школа". Министр сообщил, что в рамках нацпроекта будет введено более 800 тыс. ученических мест, что решит проблему трехсменных и аварийных школ. В рамках проекта "Комфортная школа" будет действовать единый стандарт строительства и оснащения.

Школы, открывающиеся в рамках проекта, будут полностью обеспечены современными предметными кабинетами. В новых школах увеличатся учебные площади. Для начальных и старших классов также предусматриваются отдельные блоки. Соответственно, они обеспечатся отдельными спортзалами и столовыми. В следующем году начнется строительство школ в том объеме, которого раньше не было. К примеру, только по нашей столице в следующем году, в рамках этого проекта, мы планируем начать строительство 20 новых школ, каждая из которых будет рассчитана на 2 тыс. мест. В соответствии с поручением президента дети, проживающие в социально уязвимых семьях, будут бесплатно обеспечены школьной формой. Асхат Аймагамбетов

Также будет вводиться образовательный счет, включающий средства, выделяемые из бюджета на обучение детей.

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