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Крупный пожар с оружейного магазина перекинулся на СТО и дома в Костанае

Костанай Фото: alau.kz
На улице Назарбаева произошло возгорание здания магазина "Оружейная палата". Огонь перекинулся на кровлю ближайших зданий СТО и столовой, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка.

Сейчас огонь распространился на восемь частных жилых домов, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.

Со слов хозяина оружейного магазина, в подвале находятся два человека. Личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов. Причина пожара устанавливается.

Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают силы ДЧС по повышенному рангу. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.

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