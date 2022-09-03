Крупный пожар с оружейного магазина перекинулся на СТО и дома в Костанае

На улице Назарбаева произошло возгорание здания магазина "Оружейная палата". Огонь перекинулся на кровлю ближайших зданий СТО и столовой, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка.

Сейчас огонь распространился на восемь частных жилых домов, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля.

Со слов хозяина оружейного магазина, в подвале находятся два человека. Личный состав не может проникнуть в магазин из-за детонации боеприпасов. Причина пожара устанавливается.

Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают силы ДЧС по повышенному рангу. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.