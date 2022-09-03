Жибек Куламбаева завоевала 20-й трофей ITF
Фото: ktf.kz
Казахстанка Жибек Куламбаева и россиянка Екатерина Яшина выиграли финал во время решающего супер тай-брейка в турнире серии ITF в Алматы, сообщает Zakon.kz.
В финале Жибек и Екатерина встречались с первой парой соревнования – россиянками Аминой Аншба и Софьей Лансер 7:6 (7:4), 5:7, 10:8, передает пресс-служба ФТК.
Куламбаева выиграла свой четвертый турнир в парном разряде в нынешнем сезоне. Всего на счету у казахстанки 18 титулов в парном и два трофея в одиночном разряде под эгидой международной Федерации тенниса.
Призовой фонд турнира – 25 тыс. долларов.
Завтра, 4 сентября, Жибек сыграет в финале одиночного разряда против россиянки Екатерины Маклаковой.
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