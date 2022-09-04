Кадыров заявил, что засиделся на посту и заслужил "бессрочный отпуск"

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором признался, что хочет уйти в бессрочный отпуск. По мнению политика, он уже засиделся на посту главы Чечни, сообщает Zakon.kz.

Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете, — написал он в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что руководит регионом уже 15 лет.

Он предположил, что его "время тоже пришло", пока его "не выгнали". Кадыров также сказал, что раньше он был молодым и неопытным, а сейчас стал старым, а неопытность осталась.

Вместе с этим он выразил надежду, что его поддержат и поймут.

В подписи к видеообращению он указал, что "и сам заметил, что засиделся". Лидер Чечни также отметил, что, по его мнению, он "вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск".