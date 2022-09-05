Эксперт рассказал о роли Турции в Центральной Азии

Главный эксперт КИСИ при президенте РК Адиль Каукенов рассказал, что в последние годы Турция стабильно наращивает свое присутствие в регионе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, текущий год без преувеличения можно назвать прорывным: особенно на казахстанском и узбекском направлениях

Центральная Азия традиционно была регионом "Большой игры", за усиление влияния в котором боролись ведущие региональные и даже мировые державы. У Турции здесь всегда были достаточно прочные позиции, основанные на экономическом и, главное, историко-культурном базисе.

В последние годы, и особенно в последние месяцы, когда мир переживает период геополитической турбулентности, налицо активизация сотрудничества государств Центральной Азии с турецкими партнерами. В чем это выражается и действительно ли это выгодно странам региона?

Форматы присутствия

Турция в настоящее время является одним из самых влиятельных игроков не только в региональном, но и в глобальном формате. Как показал конфликт Армении и Азербайджана в 2020 году, а также текущий российско-украинский конфликт, где Турция выступает одним из основных посредников, влияние этой страны на постсоветском пространстве также довольно велико.

Для тюркских государств Центральной Азии сотрудничество с Турцией – традиционно значимое направление внешней политики, включающее несколько форматов многостороннего взаимодействия. Ключевой площадкой для взаимодействия Турции с государствами Центральной Азии сегодня является Организация тюркских государств. Изначально организация называлась Тюркским советом. Она была основана в 2009 году и объединяла на тот момент Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. В 2018 году в совет вошел Узбекистан, а Туркменистан, наряду с Венгрией, имеет статус наблюдателя.

12 ноября 2021 года на саммите в Стамбуле Тюркский совет был переименован в Организацию тюркских государств, что вывело ее статус и возможности на новый уровень. Под эгидой ОТГ действуют такие структуры, как ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), ТюркПА (Парламентская Ассамблея тюркcких государств), Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Совет старейшин (аксакалов) тюркоязычных государств.

За годы работы этой организации с культурой и идеями Турции познакомилось достаточно большое количество жителей Центральной Азии, и именно они стали своеобразными проводниками идей пантюркизма в регионе.

В последние два года, помимо культурно-гуманитарного блока, Турция все увереннее продвигает инвестиционные, логистические и энергетические проекты, а также на двусторонней основе развивает сотрудничество в военном секторе. На сегодняшний день в рамках ОТГ разрабатывается до 40 проектов и программ, а к 2026-2028 годам планируется формирование общего рынка товаров, инвестиций, рабочей силы и услуг.

Узбекистан: долгий старт, стремительное развитие

Помимо укрепления институционального фактора в виде реформы Тюркского совета, Турция активно взаимодействует с государствами региона и в двусторонних форматах.

Серьезным прорывом отмечается развитие отношений с Узбекистаном. До прихода к власти Шавката Мирзиёева в 2016 году отношения двух стран были достаточно прохладными, однако после государственного визита в Турцию нового президента Узбекистана в 2017 году динамика двустороннего взаимодействия стала очень интенсивной. Было подписано 26 соглашений в различных сферах, и сегодня Турция уже занимает четвертое место в списке торговых партнеров Узбекистана, уступая лишь России, Китаю и Казахстану.

Среди достижений последних лет: рост объема двусторонней торговли в 2,5 раза (более 3,6 млрд долларов в 2021 году), пятикратное увеличение числа совместных предприятий, а также увеличение турецких инвестиций в экономику Узбекистана, объем которых вырос в 70 раз, достигнув отметки в 1,5 млрд долларов.

Значимой вехой стало упомянутое выше вступление Узбекистана в Тюркский совет в 2018 году. В текущем году пристальное внимание стран региона, а также внешних региональных игроков привлек государственный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ташкент, состоявшийся в марте. Было подписано совместное заявление и девять межправительственных и межведомственных соглашений, произведен запуск ТЭС и озвучен ряд серьезных проектов.

Казахстан: новый виток стабильного взаимодействия

Нужно отметить, что, в отличие от узбекского вектора, отношения Казахстана с Турцией все время носили подчеркнуто дружественный характер и развивались достаточно стабильно.

По дипломатической линии Турция формально является самым старым партнером Казахстана, так как именно Анкара первой признала независимый Казахстан 16 декабря 1991 года, а уже в октябре 1992 года в столице Турции открылось первое зарубежное посольство Казахстана.

Государства активно взаимодействовали в двустороннем и многостороннем форматах, между лидерами двух стран – Р. Т. Эрдоганом и Н. Назарбаевым в свое время сложились подчеркнуто теплые и дружеские отношения. Так, Эрдоган до сих пор называет Елбасы "мой аксакал" и всячески подчеркивает единство позиций по всем вопросам. За 30 лет сотрудничества турецкие компании заняли прочные места в казахстанской экономике, а образовательное взаимодействие было одним из наиболее интенсивных для Казахстана.

Особый импульс развитие двусторонних связей получило именно в текущем 2022 году в связи с государственным визитом Касым-Жомарта Токаева в Турцию. По итогам переговоров стороны подписали Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве и 14 других документов, в числе которых меморандум о сотрудничестве в области средств массовой информации, соглашения о международных комбинированных перевозках грузов и упрощении процедур таможенного контроля, меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий.

Оборонное сотрудничество: новый формат диалога

Среди подписанных Казахстаном и Турцией документов интерес вызывает военное соглашение. В Анкаре был подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между Kazakhstan Engineering и Turkish Aerospace. В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также передача технологий и обучение персонала для их технического обслуживания.

По итогам переговоров Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA. Это один из мощнейших БПЛА, уже испытанный в боевых условиях.

Похожее военное рамочное соглашение было подписано в марте с Узбекистаном. Соглашение направлено на укрепление двустороннего сотрудничества в военной сфере, развитие боевой подготовки и военного образования, а также на сотрудничество в сфере поставок вооружения.

Кроме того, в декабре 2021 года на вооружение армии Кыргызстана поступили знаменитые турецкие беспилотники "Байрактар", они были приобретены на средства республиканского бюджета и уже весной этого года активно задействовались в ходе военных учений. После этого в СМИ появилась информация, что и Таджикистан стал покупателем этих популярных БПЛА, что с учетом тлеющих пограничных конфликтов с Кыргызской Республикой также является знаковым приобретением.

В этой связи мы видим, что, базируясь на изначально деловых договорах о поставках вооружения или же о размещении производства, Турция заметно усилила свои позиции в оборонном секторе государств региона, ведь эксплуатация БПЛА требует особой программы обучения и подготовки персонала, что дополнительно повышает значение оборонного сотрудничества.

Экономическое присутствие: наращивание объемов

Что касается экономических отношений, то Турция, безусловно, один из ведущих торговых партнеров стран региона. Причем, экономическое взаимодействие часто осуществляется не только в сфере государственных проектов, но и на уровне среднего и мелкого бизнеса. Жители Центральной Азии прекрасно знают турецкие товары повседневного спроса, продукты питания, медикаменты и т.д. К примеру, по количеству предприятий в Узбекистане Турция уступает лишь России и Китаю.

Турецкие инвестиции в экономику стран региона также показывают видимый рост. Основными сферами турецких инвестиций в Кыргызстане являются строительство инфраструктурных объектов, торговля, транспорт и энергетика. В 2021 году товарооборот между двумя странами составил 836 млн долларов и стороны намерены довести эту цифру до 1 млрд долларов в самое ближайшее время.

В Узбекистане также полны схожих ожиданий по увеличению товарооборота, однако там прогноз на порядок больше. Стороны заявляют о намерении выйти к цифре в 10 млрд долларов в ближайшие годы, причем в 2021 году товарооборот составлял 3,6 млрд долларов.

Наиболее значимый турецкий партнер в регионе, конечно, Казахстан. В 2021 году Турция заняла пятое место среди ведущих торговых партнеров Казахстана. На сегодня объем товарооборота достиг порядка 4 млрд долларов, причем во время визита Токаева в Турцию также было заявлено о намерении прийти к 10 млрд долларов.

Турция является для Казахстана одним из главных инвесторов. За последние 30 лет в экономику Казахстана было привлечено порядка 5 млрд долларов турецких инвестиций. В свою очередь, казахстанские бизнесмены инвестировали в турецкую экономику более 1,1 млрд долларов. На сегодня инвестиционный портфель между нашими странами составляет порядка 5,5 млрд долларов и насчитывает 150 проектов.

Транспорт: новые маршруты и вложения в инфраструктуру

Также нельзя не отметить активизацию транспортных проектов с Турцией. Сейчас особое значение приобретают маршруты по линии Каспийское море – Черное море. В этих условиях идут переговоры между Турцией, Казахстаном и Азербайджаном по проведению модернизации технических и тарифных условий в портах на этом направлении, что послужит драйвером всего торгово-экономического сотрудничества. Отдельное внимание уделяется вопросу развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Кроме того, в апреле текущего года эти же три страны и Грузия подписали четырехстороннюю декларацию "О Транскаспийском коридоре Восток – Запад".

Анкара также заинтересована в увеличении поставок казахстанской нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан и туркменского газа через Трансанатолийский газопровод.

В регионе Турция активно вкладывает в транспортную инфраструктуру. Так, с участием турецких средств было осуществлено строительство международного порта в Ашхабаде и восстановление порта в Туркменбаши, кроме того, в 2020 году турецкий холдинг TAV Airports приобрел 100% акций аэропорта Алматы.

Развивается и сухопутное транспортное сотрудничество, в июне текущего был запущен первый контейнерный поезд из Казахстана через территорию Туркменистана и Ирана в Турцию.

В конце июля текущего года в ходе официальных переговоров авиационных властей Казахстана и Турции была достигнута договоренность увеличить количество разрешенных рейсов между Казахстаном и Турцией более чем в два раза, с 40 до 93 рейсов в неделю.

Подобным образом Турция стремится обеспечить безопасность пассажирских, товарных и энергетических потоков на восточном направлении. В целом, такая политика соответствует и интересам самих центральноазиатских государств, для которых важно иметь стабильные транспортные коридоры и выход на рынок не только Турции, но и других европейских стран.

Культурно-гуманитарные связи: новые формы и пути

Турция уже практически три десятилетия занимает устойчивую нишу в культурно-гуманитарных сферах стран региона. В первую очередь, это касается Казахстана и Кыргызстана.

Еще в 1991 году в рамках соглашения между правительствами Казахстана и Турции в Туркестане был открыт университет им. Ходжи Ахмета Ясауи, а в 1996 году в Алматы открылся университет им. Сулеймана Демиреля. В Казахстане долгое время действовала сеть казахстанско-турецких лицеев, уровень образования в которых считался крайне высоким.

Ежегодно правительство Турции предоставляет гражданам Казахстана около 200 грантов на обучение в вузах Турции по программе "Стипендии Турции". Сейчас в Турции учатся около 2500 студентов из Казахстана.

Аналогично складывается ситуация и в Кыргызстане, где открыты центры изучения турецкого языка, долгое время действовали сеть лицеев "Себат" и международный университет "Ала-Тоо – Ата-Тюрк".

По итогам майских договоренностей между Казахстаном и Турцией в отношениях двух стран также было принято решение уделить особое внимание сотрудничеству в области цифровизации, передовых технологий, туризма и образования. Было высказано предложение об открытии в Казахстане филиалов крупнейших технических вузов Турции.

Надо отметить также, что в идеологическом плане Турция предлагает государствам региона образец успешного развития, который ментально близок к традициям Центральной Азии. "Турецкая модель" демонстрирует сочетание сильной власти, демократических политических институтов, уважение к исламским и традиционным ценностям и сильную социально ориентированную рыночную экономику, что в эпоху геополитической турбулентности вызывает большие симпатии.

Последние месяцы показали, что нам всем выпало "жить в эпоху перемен". Центральноазиатский регион также неизбежно втягивается в водоворот нарастающих процессов, в рамках которых происходит переформатирование целого ряда сфер: от логистических схем до информационной политики и от торговли до военно-промышленного комплекса.

В этих условиях выстраивание максимально стабильных и взаимовыгодных региональных связей становится объективно востребованным процессом. Турция предоставляет, с одной стороны, достаточно выгодные проекты и механизмы двустороннего сотрудничества, с другой, позволяет государствам продвигать многосторонний формат.

Осенью ожидаются визиты президента Эрдогана в Казахстан, Кыргызстан и его участие в саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Ташкенте. Эти поездки, несомненно, придадут еще больший импульс развитию связей стран региона с Турцией и усилят ее позиции в Центральной Азии.