Это поможет снизить уровень роста цен – глава Нацбанка о сохранении базовой ставки

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов на брифинге прокомментировал вопрос о том, насколько сохранение базовой ставки поможет удержать инфляцию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Галымжан Пирматов отметил, что основная задача Нацбанка – сохранить ежедневные доходы и сбережения казахстанцев от обесценивания.

Инфляция во всем мире высокая, и она негативно влияет на уровень жизни во всем мире. Сейчас правительства и центральные банки в мире одной из своих главных задач ставят снижение уровня инфляции. Именно с этой целью мы ведем свою денежно-кредитную политику. Наше решение по базовой ставке дает свои результаты с временным лагом от одного до двух лет. Оно поможет заякорить ожидание, изменить сберегательную активность субъектов экономики. Таким образом в будущем это поможет снизить уровень роста цен. Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов

При этом глава Нацбанка пояснил, что то, что мы наблюдаем сегодня – это адаптация экономики к внешним ценовым шокам.