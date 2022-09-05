Это поможет снизить уровень роста цен – глава Нацбанка о сохранении базовой ставки
Фото: nationalbank.kz
Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов на брифинге прокомментировал вопрос о том, насколько сохранение базовой ставки поможет удержать инфляцию, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Галымжан Пирматов отметил, что основная задача Нацбанка – сохранить ежедневные доходы и сбережения казахстанцев от обесценивания.
Инфляция во всем мире высокая, и она негативно влияет на уровень жизни во всем мире. Сейчас правительства и центральные банки в мире одной из своих главных задач ставят снижение уровня инфляции. Именно с этой целью мы ведем свою денежно-кредитную политику. Наше решение по базовой ставке дает свои результаты с временным лагом от одного до двух лет. Оно поможет заякорить ожидание, изменить сберегательную активность субъектов экономики. Таким образом в будущем это поможет снизить уровень роста цен. Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов
При этом глава Нацбанка пояснил, что то, что мы наблюдаем сегодня – это адаптация экономики к внешним ценовым шокам.
Мы будем продолжать вести нашу денежно-кредитную политику именно с целью удержать рост цен, обезопасить обесценивание сбережений казахстанцев. Какое решение мы будем принимать в будущем, будет зависеть от трендов, входящих данных. В следующий раз мы 24 октября расскажем, какое решение примем.Галымжан Пирматов
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