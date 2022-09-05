Диетолог назвала "самое ужасное" сочетание еды и алкоголя

Шипучие алкогольные напитки, такие как шампанское и пиво, опасно сочетать с жирной и соленой пищей, предупредила специалист, сообщает Zakon.kz.

Терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова в интервью "Известиям", предупредила, что чрезмерное употребление белков, жиров и углеводов увеличивает кишечное давление в организме.

По ее словам, случаи летальных исходов при последнем встречаются довольно часто.

Это, в свою очередь, может спровоцировать опасное состояние, которое называется "острый панкреатит" или "панкреонекроз". В данном случае, указала Тихомирова, ферменты будут активироваться не в просвете кишечника, а внутри поджелудочной железы.

Если говорить о самых ужасных сочетаниях алкогольных напитков и еды, я бы к ним отнесла шипучие алкогольные напитки (шампанское, пиво) в сочетании с большим количеством жирной, углеводной и соленой пищи. Терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова

Она добавила, что чем больше человек пьет, тем легче должны быть закуски. Тихомирова также напомнила, что злоупотребление алкоголем увеличивает риск тромбоза.