Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог назвала "самое ужасное" сочетание еды и алкоголя

Диетолог назвала "самое ужасное" сочетание еды и алкоголя Фото: pixabay
Шипучие алкогольные напитки, такие как шампанское и пиво, опасно сочетать с жирной и соленой пищей, предупредила специалист, сообщает Zakon.kz.

Терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова в интервью "Известиям", предупредила, что чрезмерное употребление белков, жиров и углеводов увеличивает кишечное давление в организме.

По ее словам, случаи летальных исходов при последнем встречаются довольно часто.

Это, в свою очередь, может спровоцировать опасное состояние, которое называется "острый панкреатит" или "панкреонекроз". В данном случае, указала Тихомирова, ферменты будут активироваться не в просвете кишечника, а внутри поджелудочной железы.

Если говорить о самых ужасных сочетаниях алкогольных напитков и еды, я бы к ним отнесла шипучие алкогольные напитки (шампанское, пиво) в сочетании с большим количеством жирной, углеводной и соленой пищи. Терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова

Она добавила, что чем больше человек пьет, тем легче должны быть закуски. Тихомирова также напомнила, что злоупотребление алкоголем увеличивает риск тромбоза.

Читайте также

Диетолог назвала самый вредный сорт риса

Число заболевших коронавирусом за сутки продолжает снижаться в Казахстане

Хирург рассказал, чем опасна привычка класть ногу на ногу

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан предметы школа часы увеличение
Часы преподавания четырех предметов увеличат в казахстанских школах
Шум
Жительница Алматы нашла действенный способ успокоить шумных соседей
Казахстан, Россия, популяция тигров
Казахстан вернет тигров в Центральную Азию
курсы валют
Курсы валют на 5 сентября в обменных пунктах Казахстана
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
Астрологи назвали Топ-3 зодиакальных неудачников
срок уплаты налога на имущество истекает 1 октября
Налог на имущество и землю нужно уплатить до 1 октября
Костанайская область
Пожары в Костанайской области: обстановка на утро 5 сентября
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Девушку запихнули в машину в Алматы – очевидцы перегородили похитителям путь
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления