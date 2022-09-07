Лиз Трасс пообещала вывести Великобританию из кризиса

Новая глава правительства Соединенного Королевства Лиз Трасс выступила с первой речью на посту. Она пообещала снизить налоги и преодолеть энергетический кризис, сообщает Zakon.kz.

Лиз Трасс в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании обозначила ключевые приоритеты внутренней политики своего правительства, сообщает Deutsche Welle.

Выступая перед резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне во вторник, 6 сентября, она пообещала снизить налоги, преодолеть энергетический кризис, вызванный "путинской войной", и реформировать Национальную службу здравоохранения.

Отдав должное своему предшественнику Борису Джонсону и назвав его весьма влиятельным премьером, Трасс подчеркнула, что Великобританию "делает великой" фундаментальная вера в свободу, предпринимательство и честное соблюдение правил.

За несколько часов до этого Трасс официально вступила в должность в ходе аудиенции с королевой Елизаветой II. Встреча прошла в замке Балморал – летней королевской резиденции в Шотландии. Чуть ранее там же Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, об уходе которого стало известно в июле.

Новое правительство, как отметила Трасс, "превратит Великобританию в амбициозную страну с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами и возможностями, которых заслуживает каждый из ее граждан".

По словам Трасс, еще на этой неделе ее кабинет примет меры против огромных счетов за электроэнергию, порожденных "ужасной войной" России против Украины.