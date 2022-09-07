Лиз Трасс пообещала вывести Великобританию из кризиса
Лиз Трасс в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании обозначила ключевые приоритеты внутренней политики своего правительства, сообщает Deutsche Welle.
Выступая перед резиденцией на Даунинг-стрит в Лондоне во вторник, 6 сентября, она пообещала снизить налоги, преодолеть энергетический кризис, вызванный "путинской войной", и реформировать Национальную службу здравоохранения.
Отдав должное своему предшественнику Борису Джонсону и назвав его весьма влиятельным премьером, Трасс подчеркнула, что Великобританию "делает великой" фундаментальная вера в свободу, предпринимательство и честное соблюдение правил.
За несколько часов до этого Трасс официально вступила в должность в ходе аудиенции с королевой Елизаветой II. Встреча прошла в замке Балморал – летней королевской резиденции в Шотландии. Чуть ранее там же Елизавета II приняла отставку Бориса Джонсона, об уходе которого стало известно в июле.
Новое правительство, как отметила Трасс, "превратит Великобританию в амбициозную страну с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами и возможностями, которых заслуживает каждый из ее граждан".
По словам Трасс, еще на этой неделе ее кабинет примет меры против огромных счетов за электроэнергию, порожденных "ужасной войной" России против Украины.