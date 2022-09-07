В Актобе менеджер банка похитил 777 млн тенге со счета компании

В суде № 2 города Актобе рассмотрели уголовное дело в отношении менеджера банка К. Его обвинили в мошенничестве. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе суда.

Менеджер банка использовал свое служебное положение. Он похитил более 777 млн тенге со счета Акционерного общества "С".

В суде подсудимый частично признал вину. Он не согласился с суммой ущерба. Вина подсудимого доказана и заключением судебно-экономической экспертизы, а также другими материалами уголовного дела, отметили в пресс-службе суда.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы без права занимать должности в банковской сфере сроком на 10 лет. Суд смягчил наказание, так как у подсудимого есть маленький ребенок.

Менеджера банка признали виновным по статье 190 части 4 пункта 2 УК РК и приговорили к лишению свободы на 5 лет. Он не имеет права занимать должности в банковской сфере в ближайшие 10 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.