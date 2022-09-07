Казахстанцы получат право отзывать депутатский мандат

Поправки, определяющие отзыв мандатов мажилисменов и маслихатовцев, одобрены в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутаты рассмотрели проекты конституционных законов, разработанные во исполнение поручений президента страны, данных в Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года, в которых содержатся поправки по внедрению института отзыва мандата у депутатов Мажилиса и маслихата.

При обсуждении мажилисмен Дархан Мынбай поинтересовался у разработчиков, каким образом будет осуществляться эта процедура.

Конституционный закон о выборах в РК предлагается дополнить новой главой 13-2 – отзыв депутатов Мажилиса и маслихатов по одномандатным территориальным избирательным округам, в которой излагается, что основанием для отзыва станет утрата доверия избирателей, в том числе связанная с невыполнением предвыборной программы. Какие именно действия предполагают утрату доверия? Дархан Мынбай

Процедуру отзыва мандатов депутатов Мажилиса и маслихата объяснил министр юстиции РК Канат Мусин.

Действительно, такой институт по отзыву мандата вводится в законопроект. Это одна из важных составляющих реформы. Раньше такой нормы в законодательстве не было. Утрата доверия избирателей – это нельзя конкретизировать, оформить словами. Это зависит от самого кандидата. Каждый кандидат при избрании в округе дает обещания своим избирателям, что будет вникать в проблемы избирателей, заслушивает и обещает их выполнить, но не выполняет. Есть такие тоже люди. И с другой стороны, не встречаться с населением, не взаимодействовать с избирателями – такие случаи тоже бывают. Избиратели сами смотрят, есть ли вообще доверие к депутату. С этой целью это и не конкретизировано в законопроекте, потому что ситуации бывают разные. Это решение остается за избирателями. Канат Мусин

Вместе с тем, по его словам, чтобы не злоупотребляли этой нормой, для отзыва необходимо пройти ряд процедур.