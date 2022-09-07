Уроженка Уральска стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ

Уроженка Уральска Западно-Казахстанской области Мария Бровкова завоевала золотую и бронзовую медали на Чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров, проходившем в Венгрии. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 64 стран мира.

Президент Западно-Казахстанской федерации по гребле на байдарках и каноэ и академической гребле Юрий Казанин уточнил, что Мария стала первой на дистанции 1000 метров, она же стала бронзовым призером на дистанции 500 метров в каноэ-одиночке.

Сборную Казахстана на чемпионате мира представляли 14 спортсменов из 5 регионов республики. Восемь спортсменов прошли в финал, где заняли 4, 5, 7 и 9 места. В целом, это хорошие результаты. Этот год для нашей области сложился очень удачно. В Уральске проходили соревнования на Кубок Казахстана и спартакиада школьников, где команда Западно-Казахстанской области заняла первые места. Пятеро наших гребцов в этом году подали документы на мастеров спорта РК. Благодарны акимату области за поддержку наших спортсменов, нам приобрели новые профессиональные лодки. Юрий Казанин

Стоит отметить, что западноказахстанские гребцы не первый раз одерживают победы на международных соревнованиях. В Уральске есть теперь три чемпиона мира. В 1986 году на соревнованиях в Канаде спортсмен Александр Акунишников в командной лодке занял первое место и стал чемпионом мира. В 2014 году Андрей Ергучев в молодежном чемпионате мира в одиночной лодке завоевал золотую медаль. И теперь вот наша Мария – самая юная спортсменка – стала чемпионкой мира.

Родом Мария из Уральска, окончила школу-интернат для одаренных в спорте детей, сейчас учится в университете на первом курсе на отделении физической культуры и спорта.

В спорт ее привела мама – тренер высшей категории РК Елена Бровкова, которая и стала ее персональным тренером. К слову, это не первая победа юной спортсменки на международной арене. На чемпионате Азии, проходившем весной этого года в Таиланде, Мария Бровкова заняла второе место на дистанции 500 метров в каноэ-одиночке среди юниоров. Весной 2022 года она также стала победителем чемпионата Республики Казахстан, завоевав 4 золотые медали на разных дистанциях. Мария входит в состав национальной сборной и является мастером спорта РК. После победы на чемпионате мира юная спортсменка станет мастером спорта международного класса.