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В Абайской области при тушении пожара погиб спасатель

пожарный гибель пожар Абайская область Фото: МЧС РК
В Абайской области погиб пожарный Айдос Тогузбаев. Министерство по чрезвычайным ситуациям окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, сотрудники пожарного поста №22 поселка Ауэзова в обед 7 сентября выехали на тушение возгорания сухой травы на участке Биринши ауыл Божугурского сельского округа Жарминского района Абайской области.

Пожарная автоцистерна заправлялась от водовоза Бакырчикского горнодобывающего предприятия на базе КАМАЗа, подвозившего воду для тушения пожара. В этот момент в связи с изменением направления ветра интенсивное горение направилось в сторону пожарной автоцистерны. Пути эвакуации для техники были отрезаны огнем со всех сторон, горели карагайники высотой до двух метров.Пресс-служба МЧС РК

Оценив обстановку, как сказано в публикации, боевой расчет прекратил сбор пожарно-технического вооружения и приступил к экстренной эвакуации. Автоцистерна и водовоз КАМАЗ уничтожены огнем полностью.

По дополнению ведомства, командир отделения пожарного поста Амангелды Турлыбеков, водитель-сотрудник пожарного поста Айдос Тогузбаев, пожарный-спасатель Нурлан Салимжан получили ожоги различной степени и были госпитализированы.

Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице. За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сержант гражданской защиты Тогузбаев Айдос Еруланович посмертно представлен к государственной награде – ордену "Айбын" ІІІ степени.Пресс-служба МЧС РК

Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты он служил с 2019 года. У него остались жена и пятеро детей.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 500 га. Пожар ликвидирован ночью 8 сентября.

В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава и пять единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.

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Анастасия Московчук
Область Абай МЧС РК
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