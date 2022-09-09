Тимофей Скатов вышел в полуфинал Челленджера в Испании

В полуфинале соревнования Тимофей Скатов сразится с первой ракеткой турнира – испанцем Бернабе Сапата Миральесом (79 АТР), сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале турнира серии Челленджер в испанской Севилье казахстанец Тимофей Скатов в матче с Ежи Яновичем одержал уверенную победу – 6:3, 6:2, сообщает Федерация тенниса Казахстана.

Поляк в свое время был 47-й ракеткой мира, играл в полуфинале Уимблдона-2013, уступив тогда лишь будущему чемпиону Энди Маррею. Также он обладатель Кубка Хопмана (2015) в составе национальной сборной Польши.

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