Налог на имущество казахстанцам (физлицам) необходимо уплатить до 1 октября 2022 года. В Комитете госдоходов МФ РК Zakon.kz рассказали, кто освобождается от уплаты налога на имущество и имеет право на льготы.

Налог на имущество оплачивается за 2021 год.

Так, освобождение от уплаты налога предусмотрено для отдельно проживающих пенсионеров, если у них находятся на праве собственности:

земельные участки с жилым домом и сооружениями при нем;

придомовой земельный участок.

При этом освобождение предусмотрено в пределах стоимости до 1000-кратного размера МРП (2 917 000 тенге за 2021 год) от общей стоимости всех объектов недвижимости. За оставшуюся недвижимость выше указанной суммы нужно заплатить налог на имущество.

Освобождение от уплаты налога на имущество также предусмотрено для многодетных матерей, удостоенных звания "Мать-героиня" или награжденных подвесками "Алтын алқа", если они владеют:

земельным участком с жилым домом, в том числе сооружениями при нем;

придомовым земельным участком.

По ним освобождение также предусмотрено в пределах стоимости до 1000-кратного размера МРП (2 917 000 тенге за 2021 год) от общей стоимости всех объектов недвижимости.

Кроме того, от уплаты налога на имущество освобождаются лица с инвалидностью, если у них на праве собственности:

земельный участок с жилым домом и сооружениями при нем;

придомовой земельный участок;

земельный участок, предоставленный для ведения личного домашнего (подсобного) хозяйства, садоводства и дачного строительства, включая земли, занятые под постройки;

земельный участок, занятый под гаражи.

Перечисленная собственность освобождается от уплаты налога в пределах 1500-кратного размера МРП (4 375 500 тенге за 2021 год) от общей стоимости всех объектов недвижимости.

Как можно оплатить налоги

Налоги можно оплатить через платежные терминалы, онлайн-приложения банков второго уровня, в мобильном приложении Е-Salyq Azamat (скачать на AppStore и PlayMarket).