В Алматы внедрят экомаркировку автомобилей в 2025 году

В 2025 году будет внедрена экомаркировка автомобилей для ограничения доступа в зоны с низким уровнем выбросов. Об этом рассказал заместитель акима Алматы Аскар Амрин, передает Zakon.kz.

Также ведется разработка сводного тома ПДВ (предельно допустимых выбросов) для города Алматы. Эти данные будут получены в следующем году.

В настоящее время возле автовокзала "Сайран" в пилотном режиме ведутся работы по установке оборудования для очистки воздуха. При показании эффективности оборудования данный опыт будет распространен по территории города. Заместитель акима Алматы Аскар Амрин

За восемь месяцев 2022 года на 19 экологических постах выполнено 135 тыс. замеров, по итогам которых обнаружено, что 26 тыс. авто не соответствуют эконормам.

К концу 2022 года будут приняты правила проведения замеров выбросов АТС на соответствие установленным нормам токсичности и дымности выхлопных газов. Эти правила позволят простимулировать водителей к соблюдению экологических требований.

К 2030 году после реализации плана по развитию общественного транспорта, улучшения транспортной инфраструктуры и пробивки радиальных дорог нам нужно ставить вопрос об ограничении въезда на территорию города транспорта, не соответствующего экологическим требованиям. Аскар Амрин

По мнению спикера, основной проблемой Алматы является высокий уровень загрязнения воздушного бассейна.

Особенно в зимний период часто мы видим смог. Воздух, которым мы дышим, влияет на наше здоровье и трудоспособность. Идет рост аллергических заболеваний, что напрямую связано с загрязненностью атмосферы с индексом семь, что относится к "высокому" уровню загрязненности. Аскар Амрин

Общие выбросы в 2021 году составили 127 тыс. тонн: более половины из них – это выбросы от автотранспорта – 70 тыс. тонн, стационарные источники производят 46 тыс. тонн выбросов, частный сектор – 11 тыс. тонн (9%).

При этом среднегодовой уровень содержания мелкодисперсной пыли PM2,5 в Алматы за последние три года вырос на 20%, в том числе из-за роста числа заезжающих автомобилей на 230 тыс. ед.

Содержание диоксида азота NO2 в атмосферном воздухе (от транспорта, котельных, ТЭЦ и др. предприятий) в два раза превышает предельно допустимую концентрацию.

Большой вклад в уровень загрязнения воздушного бассейна оказывают выбросы от автотранспорта. В городе числится 500 тыс. единиц автотранспортных средств, выбросы от которых составляют порядка 70 тыс. тонн – это более половины всех выбросов.

Одна из причин загрязнения воздуха Алматы – общественный транспорт

В этой связи в 2025 году 1200 дизельных автобусов планируется перевести на газ и электротягу, будут введены в эксплуатацию два новых автопарка и пять новых заправочных станций и на 200 единиц обновлен троллейбусный парк.

В 2025-2030 годы будут созданы сети зарядной инфраструктуры для личного и общественного электротранспорта. Построено 60 км велодорожек к 2025 году.

Развитие микромобильности и общественного транспорта в 2030 году приведет к сокращению использования личного автотранспорта.

В результате вышеуказанных мер по экологизации автотранспортных средств будет снижено негативное влияние на окружающую среду и сокращено количество выбросов от передвижных источников до 37 тыс. тонн в год, это уменьшение на 50%.