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Лжетурагент "продавал" алматинцам дешевые путевки

лжетурагент Фото: Instagram/ almaty_police_department
30-летний мужчина подозревается в обмане 13 алматинцев. Он обещал им дешевые путевки. Об этом рассказали в департаменте полиции города Алматы 12 сентября, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, предполагаемый злоумышленник задержан.

С ноября 2021 года по август 2022 года гражданину К., 1992 года рождения, удалось обмануть как минимум 13 человек. Пока столько обманутых граждан обратились в полицию с заявлением. Начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района полковник полиции Галым Касымбаев

Проработав какое-то время в турагентстве, фигурант знал тонкости бизнеса. Его "клиенты" узнавали об обмане только в день вылета или накануне.

Сумма ущерба составила около 36 млн тенге. Дело проходит по ст. 190, ч. 3, п. 4 УК РК.

Следователи уверены, что обманутых людей может быть гораздо больше, поэтому граждан, пострадавших от действий лжетурагента, просят обратиться по телефонам: +7 727 298 52 82, +7 727 298 52 80.

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